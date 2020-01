Unter dem Motto „Intersport ist Wintersport“ macht Intersport mit einer breit angelegten nationalen Out-of-Home-Kampagne auf das umfangreiche Produktsortiment an Wintersportausrüstung aufmerksam. Unterstützt wird der Sportfachhändler dabei von Reichl & Partner sowie dem Public-Space-Advertiser Epamedia. Für die Kampagne wurden insgesamt über 1.120 Plakatstandorte ausgewählt. „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden die perfekt für sie abgestimmten Standorte an stark frequentieren Plätzen bieten können“, so Bettina Gundendorfer, Regionalleiterin Epamedia. „Wir haben uns mit der Kampagne zum Ziel gesetzt, alle Österreicher zu motivieren, den Winter sportlich zu genießen. Dabei ist Intersport die richtige Wahl – egal ob es um das richtige Verleihmaterial oder den perfekt angepassten Skischuh geht“, sagt Johannes Kastenhuber, Marketingleiter Intersport.