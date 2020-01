JvM/Donau erweitert Geschäftsführung

Das neue Jahr bringt Veränderungen bei Jung von Matt/Donau: Fedja Burmeister (Beratung), Florian Rock (Strategie) und Werner Singer (Kreation) verstärken die Führungsmannschaft der Wiener Kreativagentur.

„Nach 18 Jahren ist es an der Zeit, dass wir uns für die Zukunft neu aufstellen“, so die beiden Gründer und Geschäftsführer Josef Koinig und Andreas Putz .„Fedja und Werner haben im letzten Jahr bewiesen, dass sie nicht nur das Geschäft führen, sondern auch die Entwicklung der Agentur gestalten können. Und mit Florian Rock wird aus dem erfolgreichen Duo ein starkes Trio für die Zukunft.“ Der gebürtige Wiener kam im Herbst von der Elbe zurück an die Donau. In Hamburg hat er für Jung von Matt u.a. BMW, Bosch und die EDEKA-Gruppe betreut.

Stärkere Zusammenarbeit

Fedja Burmeister und Werner Singer haben bereits im vergangenen Jahr das operative Geschäft verantwortet.

Um 2020 neue Wege zu gehen, wollen die drei nun unter anderem die Zusammenarbeit mit den Kollegen aus der JvM-Gruppe stärker ausbauen, um so das Angebot in den Bereichen digitaler Plattform- und Produktentwicklung, sowie Programmatic Media Buying zu stärken. Michael Nagy wird als Mitglied des Boards der Agentur das kreative Produkt übergreifend weiter vorantreiben.