Österreich ist neben Norwegen und Schweden Gastgeber der Handball-Europameisterschaft der Herren, die am Donnerstag startet. Der Österreichische Handballbund setzt zur Bekanntmachung des Turniers auf eine Kooperation mit Infoscreen.

Zum ersten Mal richten mit Österreich, Norwegen und Schweden drei Länder eine Handball-EM aus. Während das österreichische Team seine Vorrunde in der Wiener Stadthalle bestreitet, treffen Kroatien, Weißrussland, Montenegro und Serbien in Graz aufeinander. Mit Ankündigungen, Sporttipps und Nachberichten soll Infoscreen als Medienpartner Fans zu den Spielen in Wien und Graz locken sowie möglichst viele Fahrgäste für den Sport begeistern.