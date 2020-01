JvM und Saturn starten Baby-"Mehrbert"-Kampagne

Der Technikhändler Saturn und die Werbeagentur Jung von Matt launchen zum Jahresbeginn eine neue Kampagne mit neuem Claim: Die Markenbotschaft "Du kannst mehr" wird nun um den Zusatz "Du kriegst mehr" erweitert. Protagonist der Kampagne ist das animierte Baby "Mehrbert". Der neue Werbespot, untermalt von dem bekannten Song "Dragostea Din Tei“ von O-Zone mit angepassten Lyrics, läuft ab dem 6. Jänner im TV. Zu den neuen Werbemaßnahmen gehören auch eine "Mehrbert"-Landingpage sowie Imagefilme, Spots für Hörfunk und Online.

"Wollen wir nicht alle immer etwas mehr? Mehr Qualität, mehr Services, mehr Erlebnis. Aber wir trauen uns oft nicht es zu fordern. Unser ‚Mehrbert‘ verkörpert all die Wünsche, die in uns schlummern und schreit es frech und laut in die Welt“, erläutert Fedja Burmeister, Geschöftsführerin von Jung von Matt die neue Markenbotschaft. Andreas Höglinger, Marketingleiter von Saturn Österreich ergänzt: "Damit unsere Kunden Technik erleben können, ist ein breites Netzwerk von Serviceleistungen notwendig. Mit Humor streichen wir deshalb in der neuen Kampagne heraus, wofür dieses ‚mehr‘ stehen kann: Multichannel-Shopping, Finanzierung, Lieferung, Installation, Reparatur, Entsorgung und vieles mehr. Einfach mehr bekommen, um mehr zu können."