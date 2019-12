IP Österreich setzt Zeichen der Solidarität

Am 15. November fand der erste Social Friday der IP Österreich statt. Damit ist IP in Österreich das zweite Unternehmen, das sich der Initiative angeschlossen hat, das erste im Medienbereich. Die teilnehmenden Mitarbeiter halfen beim Auf- und Abbau des jährlichen Winterfestes des Vereins e.motion Lichtblickhof, der für Kinder eine Therapieform mit Pferden anbietet. „Bisher haben sich 50 Prozent der Mitarbeiter gemeldet. Wir haben jedoch nach dem ersten Social Friday ein verstärktes Interesse daran gespürt“, erklärt IP-Marketingleiterin Claudia Schabata. Auch 2020 werde die Frequenz beibehalten und einmal pro Quartal Arbeit für wohltätige Zwecke geleistet. „Die soziale Bereitschaft ist seit Jahren fixer Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Corporate Volunteering ist hier nun ein zusätzlicher Aspekt, den wir in das Unternehmen integriert haben“, betont Schabata. „Da die Aktivitäten zur Arbeitszeit zählen, halten Mitarbeiter, die nicht am Social Friday teilnehmen, im Büro die Stellung. Denn man darf nicht vergessen, dass der Betrieb ja trotzdem weiterlaufen muss.“

IP-Chef Walter Zinggl sieht es seinerseits als „Selbstverständlichkeit, in Österreich einen sozialen Beitrag zu leisten und jenen Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht und die auf Unterstützung angewiesen sind. Das tut die IP Österreich mit den einzelnen Mitarbeitern in Form von monetären sowie Sachspenden bereits seit Jahren. Hier zusätzlich nun auch mit unserer Zeit einen Beitrag leisten zu können, war für uns ein spannender Ansatz“. Das Konzept des Social Fridays ist laut Zinggl eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Wesentlichster Bestandteil: Es wird Menschen geholfen. Und der positive Nebeneffekt: die Stärkung des Teamspirits innerhalb der Firma.