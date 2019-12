Carina Reile neuer Head of Marketing & Communications bei Coface

Carina Reile (31) leitet seit Dezember 2019 die Abteilung Marketing und Communications beim weltweit tätigen Kreditversicherer Coface in Österreich. Reile ist seit 2016 als Head of Marketing im Unternehmen, das 2018 rund 4.100 Mitarbeiter zählte und einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro erzielte. Die Marketing-Spezialistin war vor ihrem Engagement bei Coface fünf Jahre im Bereich Marketing Communications und als Head of Channel Marketing bei der österreichischen Niederlassung des IT-Spezialisten Tech Data tätig.

Ihre Karriere startete die gebürtige Schwäbin aus Donauwörth beim Zubehörspezialisten Hama im bayrischen Monheim. Reile hat einen Studienabschluß als Bachelor für Trade and Commerce und einen Master of Science für Marketing- und Verkaufsmanagement. „In meinen zehn Jahren in der IKT-Branche hat mich ganz besonders die Digitalisierung fasziniert. Dieser Prozess ist in der Versicherungsbranche noch im Aufbau. Ihn zu begleiten und mitzugestalten ist eine spannende Aufgabe in meiner neuen Rolle als Abteilungsleiterin für Marketing und Communications“, unterstreicht Reile.