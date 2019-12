FH Wiener Neustadt und "Make-A-Wish" kooperieren für Praxisprojekt

Dabei analysierten die 15 Studierenden der Spezialisierung "Marketing Analytics" die "Make-A-Wish"-Website via Google Analytics, führten User Beobachtungen und eine Eye Tracking Studie im Science Lab durch und entwickelten basierend darauf kreative Ideen zur Optimierung der Website - mit dem Ziel, die Spendenbereitschaft der User zu erhöhen. Durchgeführt wurden die Erhebungen für die Studie in den Laboren des neuen City Campus der Fachhochschule Wiener Neustadt.

Dadurch entstehe eine Win-Win-Situation für beide Seiten, wie die FH betont: Während die Studierenden im Auftrag von e-dialog, einer Wiener Spezialagentur für data driven Marketing die Möglichkeit bekommen, in die Schuhe eines Web-Consultants zu schlüpfen und einen echten Kunden zu beraten, profitiert "Make A Wish" von den erarbeiteten Optimierungen der eigenen Website.

"Das Praxisprojekt ist für die Studierenden eine einmalige Chance, an einem echten Case mitzuarbeiten, systematisch Daten zu erheben, innovative Ideen zu entwickeln und diese vor den Auftraggebern e-dialog und „Make A Wish“ zu präsentieren, um so wertvolles Feedback zu erhalten. So machen sie wichtige Erfahrungen, die sie für ihre weitere Laufbahn nützen können", so Projektleiterin Tatjana Steinwandter.