Bereits 50 Unterstützer für IAA-Pitch-Charta

Das Austrian Chapter der IAA beschloss gemeinsam mit dem Österreichischen Verband der Markenartikelindustrie und der Fachgruppe Werbung der WKO im Herbst die Charta, um Wettbewerbs-Defiziten in der Kommunikationsbranche langfristig den Kampf anzusagen. Bis dato ist die Liste jener, die sich zu fairen Auflagen bekennen, auf rund 50 Unterstützer angewachsen. Auch auf Auftraggeberseite: So findet sich in der Auflistung mittlerweile unter anderem Österreichs größter Werber, Rewe, ebenso wieder wie Manner, Raiffeisen Bank International, die Bank Austria, Unicredit Bank Austria und Stieglbrauerei.

„In den letzten Wochen haben sich bereits einige Unternehmen mit der Bitte um Hilfestellung an uns gewandt. Die IAA sucht das Gespräch, um aufklärend zu wirken und damit die Qualität der Pitches zum Wohle von Auftraggebern und Agenturen auf Dauer zu verbessern“, wie es in einer aktuellen Mail der IAA an ihre Mitglieder heißt. Im Gespräch mit HORIZONT hatte zudem IAA-Präsident Walter Zinggl angekündigt, die Charta auch im Media-Bereich durchsetzen zu wollen.