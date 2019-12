Rückblick & Vorschau: Digital aufgemischt

Dieser Artikel ist Teil der HORIZONT-Serie "Rückblick 2019 & Vorschau 2020", die in den folgenen Tagen vollständig Online erscheint.

Wurde vor einem Jahr noch darüber gesprochen, wie ernst es internationale Unternehmensberater und ihre Agenturtöchter mit ihrer „Einkaufstour“ meinen könnten, weiß man jetzt: sehr ernst. Mit PXP/X übernahm Accenture Interactive im Sommer erstmals in Österreich eine Agentur. Damit setzte das nach Umsätzen weltweit größte Digitalagentur-Netzwerk seinen Siegeszug auch hierzulande fort – und kündigte im HORIZONT-Interview an, weiter wachsen zu wollen.



Dass man auch im heimischen Markt bereits eine gewisse Größe aufweist, beweist das update-Digitalagentur-Ranking 2018: Der Honorarumsatz lag bei 34,7 Millionen Euro. Die bisherige Nummer eins, kraftwerk, musste mit 18,4 Millionen Euro auf Platz zwei weichen, trotz Zugewinns von sieben Prozent im Vorjahresvergleich. Auch der Drittplatzierte war mit dem Einstieg von dreifive (ehemals Goldbach Interactive) und einem Honorarumsatz von 16,23 Millionen Euro neu.



Expansion und Transformation

Virtue Austria musste seine Silbermedaille aus dem update-Ranking 2017 abgeben und büßte elf Prozent auf 12,5 Millionen Euro ein. Aufhorchen ließ die Agentur aber eher mit ihrem Mitarbeiterabbau im Herbst: 14 Agenturmitarbeiter wurden zum AMS-Frühwarnsystem angemeldet, fünf Kunden abgegeben. Nach einer intensiven Aufbauphase mit vielen Kunden, Leistungen, Umsätzen und Menschen würde man eine „Phase der Fokussierung“ einleiten, so Geschäftsführer Konstantin Jakabb damals auf HORIZONT-­Nachfrage. Zudem wolle man nicht mehr ­notwendigerweise jede Leistung inhouse anbieten.



Die börsennotierte Digitalagenturen-Gruppe Emakina trat dagegen ihren europaweiten Expansionskurs an. Man müsse schauen, dass man „sehr schnell sehr groß“ werde, betonten die D-A-CH-Geschäftsführer Mark Kaslatter und Rainer Friedl im HORIZONT-Gespräch, „oder sich einem Netzwerk anschließt“. Es brauche eine Heerschar an Experten, um Full-Service liefern zu können. Angst vor IT-Riesen müsse man hingegen keine haben, da diesen oft die lokalen Ressourcen ­fehlten und sie ­vorwiegend Interesse an den Top-Ten-Unternehmen hätten.



Ausdehnung hieß es auch bei der Dialogschmiede, die eine Niederlassung in Deutschland eröffnete. Indes musste die Online-Marketingagentur twyn group heuer Insolvenz anmelden. E-Dialog sicherte sich außerdem als einzige Digitalagentur auf dem europäischen Festland alle Google-Zertifikate. Kommendes Jahr wird wohl die Transformation der Businessmodelle der Kunden ins Digitale einen großen Schritt weiter sein – und so die Digitalagenturen nur noch mehr fordern, frischer sowie digital umfassender zu denken.