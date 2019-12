Nach der Paywall ist vor der Paywall

2019 war die heimische Verlagsbranche ordentlich in Bewegung. Das dürfte auch im kommenden Jahr so bleiben: Mehr Bezahlschranken, mehr Diversifikation und die Besetzung neuer Nischen bleiben ebenso Thema wie die Zukunft der 'Kronen Zeitung'.

Dieser Artikel ist zuerst in Ausgabe Nr. 50/2019 des HORIZONT erschienen. Noch kein Abo? Hier klicken!

Langweilig konnte Beobachtern der heimischen Verlagsbranche im ablaufenden Jahr wahrlich nicht werden. Newsroom-Wände wurden eingerissen, um Beteiligungen an Verlagen wurde gefeilscht, und neue Zeitschriften und Medienprojekte wurden gegründet. Eine immer wichtigere Rolle in den Vorstandsetagen von Österreichs größten Printverlagen spielte 2019 aber vor allem die Digitalisierung. War man die Jahre zuvor noch nobel zurückhaltend bis zaghaft, wurden heuer große Schritte in Richtung Digitalisierung gesetzt.

Ein Ende dieser Entwicklung ist auch kommendes Jahr nicht in Sicht: Mehr Paywalls, die Expansion in neue Geschäftsbereiche und Neugründungen werden auch für 2020 erwartet. Dabei wird das nächste Jahr auch zur Bewährungsprobe für die zahlreichen Nischenprojekte, die dieses Jahr auf den Markt gekommen sind. HORIZONT fasst die fünf wichtigsten Trends des Jahres – die auch 2020 eine Rolle spielen werden – zusammen.

Paywalls

Geradezu Aufbruchsstimmung herrschte 2019 beim Thema Paid Content. Step by Step trauten sich in den vergangenen Jahren einzelne Zeitungstitel für ihre Inhalte digital Geld zu verlangen. Wer früher dran war, hat bereits einen gehörigen Vorsprung: Die Kleine Zeitung etwa hat inzwischen 38.000 Digital-Abos, im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 30 Prozent. Die Presse – ebenfalls aus dem Hause Styria – hat zu Jahresende mehr als 25.000 zahlende Online-Kunden. Andere zogen dieses Jahr nach: Die Vorarlberger Nachrichten starteten auf vn.at im März ihr Paywall- Modell. Die Ausgangslage in Österreich ist jedoch denkbar schwierig: In der jüngsten Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters gaben nur 9,1 Prozent der befragten Österreicher an, für Online-Nachrichten bezahlt zu haben.

Entsprechend vorsichtig tasteten sich viele Tageszeitungen an das Thema heran: Die OÖ Nachrichten forderten im Frühjahr User zunächst nur zur Registrierung auf, seit September muss für OÖNplus-Artikel gezahlt werden. Auch beim Kurier setzte man zunächst auf kostenlose Registrierung. In nur wenigen Wochen registrierten sich so 30.000 Nutzer. Nach der Einführungsphase wurde auch hier Geld verlangt. Die Erlösziele für das digitale Abo liegen für das nächste Wirtschaftsjahr laut Kurier-Geschäftsführung bei einer Million Euro. In dieser Gangart wird es auch kommendes Jahr weitergehen: Die NÖ Nachrichten planen die Einführung eines Paid-Content-Modells Mitte 2020, bei der Furche soll der neue digitale Navigator zu einem Bezahlmodell entwickelt werden.

Fast allen heimischen Paywalls ist dabei gemein, dass sie – im internationalen Vergleich – relativ starr sind: Exklusive Inhalte werden als Paid Content gekennzeichnet, der Rest der Inhalte bleibt weiterhin gratis verfügbar. Mit einem Metered Model, das international weit verbreitet ist, haben in Österreich bis jetzt nur wenige Erfahrung gesammelt.

Daran wird sich auch 2020 nichts ändern, wenn der Standard sein Paid-Content-Modell ausrollt. Ende 2019 schloss das Unternehmen die Vorbereitungen für ein Registrierungs- und Abomodell ab. Die Zeitung hat dabei mehr zu verlieren, als das bei so manchem Mitbewerber der Fall ist. Denn der Werbeumsatz von derstandard.at trägt erheblich mehr zum Gesamtergebnis der Standard-Gruppe bei als bei vielen der Vorreiter der Paid-Content-Modelle in Österreich.

Diversifikation

Durchwegs schwierige Jahre haben die Medien in Österreich hinter sich. Und das hat bei den Verantwortlichen offenbar Spuren hinterlassen. Nur mehr auf Werbeeinnahmen allein wollen sich immer weniger verlassen. Und so lautete auch 2019 das Schlagwort der Medienbranche Diversifikation. Verlage expandierten in immer neuere Geschäftsbereiche. "Mehrere Standbeine zu haben, ist, glaube ich, für viele Unternehmen eine sinnvolle Strategie, vor allem wenn man langfristig agieren will", meint etwa Gino Cuturi von der Wimmer-Holding, die neben den Oberösterreichischen Nachrichten einen Radio- und TV-Sender betreibt sowie mit Immobilien erfolgreich ist.

Manche Medienunternehmen waren auf Einkaufstour. Im Juli erwarb die Digital-Tochter des Kurier die Immobilienplattform immmo.at und Bazar. Mit SchauTV ist man bereits seit dem vergangenen Jahr auf den TV-Schirmen präsent. Einen weiteren Ausbau von Zusatz-Geschäften stellt Kurier-Geschäftsführer Thomas Kralinger auch für 2020 in den Raum.

Die Kronen Zeitung betreibt inzwischen ebenfalls einen eigenen TV-Sender. Auf mehr Bewegtbild setzt man auch bei den NÖ Nachrichten. Hier sieht man mehr Videoangebote als wichtige inhaltliche Ergänzung. Bei der Styria wiederum ist Diversifikation schon längst Teil der Unternehmens-DNA. Publishing bleibe sicherlich eine tragende Säule im Geschäft des Medienmultis, so Styria-Vorstand Markus Mair gegenüber HORIZONT, "aber eine von drei".

Digitale Verwandlung

Dass Digital eine immer wichtigere Rolle bei Printmedien spielt, davon kann sich inzwischen jeder Leser beim morgendlichen Blick in das E-Mail-Postfach überzeugen. Nachdem 2018 Ex-Handelsblatt-Herausgeber Gabor Steingart mit seinem "Morning Briefing"in Deutschland für Furore gesorgt hatte, ist der Trend ein Jahr später endgültig in Österreich angekommen. Kaum ein Chefredakteur einer österreichischen Tageszeitung, der keinen eigenen Morgen-Newsletter verschickt. Die erfolgreichen WhatsApp-Services, die User mit Nachrichten versorgten, mussten hingegen eingestellt werden, weil der Messaging-Dienst den Massenversand seit Dezember untersagt.

Auf die eigenen Portale hat man ohnehin nicht vergessen: Krone. at und oe24.at gönnten sich Rebrushes. Die Seiten wurden grafisch entschleunigt, bei krone.at wurde auch technisch im Hintergrund alles auf neue Beine gestellt. Erstmalig, so krone.at-Geschäftsführer Michael Eder gegenüber HORIZONT, waren während der gesamten Entwicklung Vertreter sowohl von Print als auch von Online eingebunden – ein Weg, den man 2020 auch redaktionell verstärkt gehen will. Der Kurier launchte hingegen Mitte 2019 gleich ein ganzes Portal: Mit k.at will man junge User-Schichten ansprechen und damit 2020 weiter wachsen, auch redaktionell. Die Qualitätsblätter Presse und Standard verpassten sich ebenso einen neuen Digital-Look. Bei Letzterem wurde die Veränderung von starken Protesten der eigenen User begleitet. Dramatische Auswirkungen auf die Zugriffszahlen hatte das aber letztlich nicht.

Übernahmepoker

Das Jahr begann mit einer großen Abwehrschlacht, nachdem der umtriebige Immobilieninvestor René Benko im Herbst 2018 überraschend Anteile an der Beteiligung der deutschen Funke-Gruppe an Kronen Zeitung und Kurier kaufte. Damit nicht genug, hat Benko mutmaßlich eine Option auf den Kauf aller Funke-Anteile – vorausgesetzt die Vorrechte der anderen Krone-Hälfteeigentümer, die Familie Dichand, fallen oder werden neu geregelt. Funke ist jeweils zur Hälfte an der Krone und am Kurier beteiligt. Glücklich sind die Deutschen mit der Beteiligung nicht, weil in den Verträgen vorgesehen ist, dass die Dichands einen garantierten Vorabgewinn erhalten, egal wie das Betriebsergebnis aussieht. Das schmeckt der Funke-Gruppe überhaupt nicht, seit Jahren leistet sie sich einen juristischen Krieg mit der österreichischen Verlegerfamilie – der auch im kommenden Jahr Schieds- und Handelsgerichte beschäftigen könnte. Die Dichands wiederum waren wenig begeistert vom unerwarteten Einstieg Benkos, und so wurden 2019 in der Kronen Zeitung die ersten Salven auf den Immobilientycoon gefeuert. Die Lage beruhigte sich aber wieder: Eva Dichand, Heute-Chefin und Ehefrau von Krone-Herausgeber Christoph Dichand, sprach im Herbst von "sehr konstruktiven" Gesprächen zwischen Dichand und Benko. Das Feilschen dürfte also weitergehen.

Lange gefeilscht wurde im ablaufenden Jahr auch um das profil. Wer nun das Nachrichtenmagazin komplett erwerben wird, war bis zum Schluss nicht klar: Auch Horst Pirker, zu dessen Verlagsgruppe News das Magazin zwar kaufmännisch gehörte, bekundete ebenso Interesse an der Redaktion. Der Kurier hingegen, bei dem wiederum die Redaktion ressortierte, wollte die kaufmännischen Agenden von Pirker übernehmen. Im Herbst fiel schließlich die Entscheidung: Nach 20 Jahren kehrt das profil unter das Dach des Kurier zurück – und zwar wortwörtlich: In den ersten Monaten des kommenden Jahres soll die profil-Redaktion vom News-Tower am Donaukanal ins Kurier-Büro in Heiligenstadt übersiedeln. Neuer Online-Auftritt und Paid-Content stehen ebenfalls auf der To-do-Liste. Ziel sei es, so Kurier-Geschäftsführer Thomas Kralinger, "in den nächsten zwei bis drei Jahren mit dem profil ein deutlich positives Ergebnis zu erwirtschaften". Auch beim Kurier selbst stehen Veränderungen an: Ein möglicher Print-Relaunch wird derzeit ausgelotet, eine Entscheideung dazu soll im ersten Quartal 2020 fallen. Der Ausbau der Regionalberichterstattung ist hingegen bereits fix.

Erfolgssuche in der Nische

Nicht alles, was 2019 in der Verlagsbranche geschehen ist, war digital. Auch neue Printprodukte belebten den Markt. Die Monatszeitschrift Tagebuch wurde Ende Oktober vom früheren Augustin-Redakteur Samuel Stuhlpfarrer mit einer Startauflage von 10.000 Stück herausgebracht. Den Erfolg sucht man in der Nische. Das Tagebuch soll "eine linke, unorthodoxe Zeitschrift für Politik und Kultur" sein. Erreicht man bis Jahresende die angestrebte Zahl von 1.500 Abonnenten, will man ab Februar 2020 zehn Mal jährlich erscheinen.

Erfolge aus der Nische konnte das Dossier-Team vermelden: Im April erschien erstmals ein Printmagazin der Rechercheplattform. Zum 60. Geburtstag von Österreichs größtem Boulevard-Blatt widmete man der Kronen Zeitung gleich ein ganzes Magazin mit 3.000 Stück Auflage. Im Dezember legte man nach: Das zweite Dossier-Magazin – diesmal mit einer Auflage von 4.000 Stück – beschäftigte sich mit dem Thema Korruption.

Turbulenter ging es hingegen bei carpe diem zu. Im Sommer wurde das neue Lifestyle-Magazin von Red Bull erstmals herausgegeben. Chefredakteurin des Printmagazins war zunächst Sylvia Steinitz, die vom deutschen Stern in Dietrich Mateschitz’ Medienreich wechselte. Das Engagement dauert aber nur wenige Monate, Steinitz verließ noch im Sommer nach kolportierten Auffassungsunterschieden mit der Geschäftsführung das Unternehmen. Seither führt Nicole Kolisch redaktionell das Magazin mit einer stolzen Auflage von 200.000 Stück. Beim Liebhaber-Projekt der Republik, der Wiener Zeitung wurden wiederum Wände eingerissen. Chefredakteur Walter Hämmerle legte Print- und Online-Redaktion zusammen, baute die Blattstruktur um und belebte das einst aufgelöste Wirtschaftsressort neu. Weitere Projekte sind 2020 geplant.