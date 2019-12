Talente-Schlacht und Streaming-Krieg

2019 kamen so viele neue Streaming-Dienste auf den Markt wie noch nie. Der Trend wird sich im kommenden Jahr fortsetzen und auch die heimischen TV-Sender auf Trab halten. Der ORF etwa will mit einem neuen 'Player' reagieren.

"Geladen und entsichert" – eine derart martialische Ausdrucksweise ist man vom CEO des Medienunternehmens, das Figuren wie Mickey Mouse zum Leben erweckte, eher nicht gewohnt. Aber Bob Iger, Vorstandsvorsitzender des Disney-Konzerns, machte sich vor dem Start seines eigenen Streaming-Dienstes keine Illusionen: 2019 war das Jahr, in dem der Krieg um die Vorherrschaft auf dem Streaming-Markt voll ausbrach. Mit Apple und Disney stürmten zwei US-Giganten in die Schlacht um die Gunst der Kunden. Apple TV+ startete mit einigen ausgewählten Hochglanzserien am 1. November in 100 Ländern. Igers Disney+ folgte zwei Wochen später – allerdings vorerst nur in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und den Niederlanden. Der Ansturm war dennoch so groß, dass es zum Start zu technischen Problemen kam.

Ein Ende des Streaming-Trends ist auch kommendes Jahr nicht in Sicht: Sowohl der US-Kabelsender HBO als auch der TV-Riese NBC kündigten den Start eigener Angebote an. Letzterer wird aber wohl in absehbarer Zeit mit seinem „Peacock“ genannten Dienst in Österreich nicht starten, denn Mutterkonzern Comcast hat erst vergangenes Jahr den Bezahlsender Sky gekauft. In Österreich will man so aufgestellt bleiben wie derzeit. Heimische Kunden müssen sich dennoch keine Sorgen ums Angebot machen. Konkurrent Netflix dominiert auch hierzulande den Streaming-Markt. Wie schon die Jahre zuvor wuchs der US-Dienst von Quartal zu Quartal vor allem international (siehe Grafik) – mehr als 160 Millionen Abonnenten hat Netflix inzwischen. Amazons Prime Video liegt mit mehr als 100 Millionen Kunden dahinter.

Neuer Nachrichtensender

Von solchen Zahlen zeigte man sich 2019 in Österreich noch unbeeindruckt und trommelte weiter für das lineare Fernsehen. Entgegen internationalen Trends werde in Österreich immer mehr ferngesehen, so TV-Vermarkter Goldbach. Die Nutzungszeit stieg von 161 Minuten im Jahr 2015 auf 180 Minuten im Jahr 2018, legte die AGTT dar. "Es ist fahrlässig, zu sagen, die jungen Menschen würden nicht mehr fernsehen", so Michael Stix, Chief Commercial Officer von ProSiebenSat.1Puls4. Nicht zuletzt deswegen startete seine Fernsehgruppe im September 2019 mit Puls 24 einen neuen Nachrichtensender unter dem Motto „Life is live”. Die Reaktion von Wolfgang Fellner, der mit oe24.TV einen Konkurrenzsender betreibt, ließ nicht lange auf sich warten. Eine Jubelmeldung, wonach der Fellner-Kanal Rekordquoten einfahren würde, jagte die andere – immer mit Seitenhieb auf den Konkurrenten.

Damit das TV-Wachstum auch kommendes Jahr anhält, setzt man verstärkt auf Selbstgemachtes. ATV will ab Jänner 2020 mit dem Sonntag-Hauptabend einen vierten Eigenproduktionstag einführen. Umgebaut wurde auch bei ServusTV. Der Sender vermarktet sich nun wieder selbst und wurde aus dem Red Bull Media House herausgelöst, Vermarktungschef Gerhard Riedler verlässt die Medienholding. Mehr Eigenproduktion will auch der ORF im kommenden Jahr bieten: Ein wöchentliches News-Magazin in der Primetime von ORF1, eine Reportageleiste und Serienpremieren stehen auf dem Programm. Der Vorabend-Umbau auf ORF1 verlief indes 2019 eher durchwachsen. Das erst im Frühjahr gestartete "Magazin 1" wurde dafür zu Jahresende zusammengestutzt – unter Protesten der Redakteure.

Nur auf lineares TV allein will man denn aber auch hierzulande nicht mehr setzen. Das hat auch handfeste Gründe: Laut AGTT-Studie entfallen 85 Prozent der Bewegtbild-Nutzung der Gesamtbevölkerung auf klassische Fernsehinhalte, sowohl linear als auch nicht linear sowie über Sender-Mediatheken. Bei den Jüngeren nimmt die Nutzung anderer Dienste und Streams allerdings zu. Allen voran der ORF treibt daher seine Streaming-Pläne voran. Im März unterzog man die TVthek einem kompletten Relaunch. Die Genehmigung, dass die Online-Videothek Flimmit Teil des öffentlich-rechtlichen ORF-Angebotes werden kann, erging im November. Für nächstes Jahr steht mit dem ORF-Player das nächste Großprojekt an. Dafür braucht man aber eine neue Regierung, denn unter den derzeitigen gesetzlichen Rahmenbedingungen ist ein ORF-Player nach den Vorstellungen von Generaldirektor Alexander Wrabetz nicht möglich. Wrabetz will die Erlaubnis, auch „Online first“ und „Online only“ produzieren zu dürfen. Geht es nach Wrabetz, so soll auch die Sieben-Tage-Regelung, wonach TV- und Radio-Inhalte des Öffentlich-Rechtlichen nur eine Woche nach Veröffentlichung abrufbar sein dürfen, Geschichte sein. Apropos Regierung: Diese wird sich 2020 mit der Frage beschäftigen müssen, wie der ORF in Zeiten von Streaming finanziert werden soll – derzeit besteht für Haushalte, die ausschließlich Internetanschluss haben, keine GIS-Pflicht.

Tot sei das klassische Fernsehen wegen des Streaming-Trends aber noch lange nicht, sagte ORF-Online-Chef Thomas Prantner unlängst im HORIZONT-Interview: "Content-Basis für eine Mediathek sind ja klassische TV-Inhalte. Je stärker diese sind, umso mehr wird sich das auch positiv auf die digitale Nutzung auswirken." Die private Konkurrenz von P7S1P4 steht dem um nichts nach: Bereits jetzt streamt man TV-Angebote über die Zappn-App. Das deutsche Pendant dazu, die App Joyn, soll 2020 auch nach Österreich kommen. Eine kostenpflichtige Variante namens Joyn Plus+ soll mit exklusiven Inhalten locken. Auch RTL will auf seinem Streaming-Dienst TVNow künftig mehr Exklusivität anbieten, und Sky setzt auf Sport und Film.

Teure Produktionen

Herrscht auf dem App- und Streaming-Markt noch beinharte Konkurrenz, so rückt man bei der Produktion der Inhalte enger zusammen. Die neue Harmonie hat auch mit den Konsequenzen des Streaming-Krieges zu tun. Um auf dem Markt bestehen zu können, werden hochwertige Eigenproduktionen immer wichtiger. Die Kosten dafür steigen jedoch, denn die großen Streaming-Plattformen werfen mit Geld geradezu um sich: Apples dystopische Scifi-Serie "See" schlägt mit 17 Millionen Dollar pro Folge zu Buche. Disney+ legt mit Marvel-Superhelden-Serien nach: Die Kosten sollen laut Hollywood Reporter bei 25 Millionen Dollar pro Folge liegen. Und während die Anzahl der Streaming-Dienste weiter steigen wird, bleibt die Zahl der Schauspieler, Drehbuchautoren und Produzenten begrenzt. Der "War for Talent" wird kommendes Jahr dominieren.