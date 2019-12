Hans-Peter Siebenhaar als Auslandspresse-Präsident wiedergewählt

Der Verband der Auslandspresse in Wien bestätigt den Korrespondenten der deutschen Wirtschafts- und Finanzzeitung "Handelsblatt" in seiner dritten Funktionsperiode.

Die alle zwei Jahre abgehaltene Generalversammlung wählte zudem Ivo Mijnssen, den neuen Korrespondenten der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ), zum Vizepräsidenten. Die langjährige Generalsekretärin Tzvetana Delibaltova-Tomova von der bulgarischen Nachrichtenagentur BTA wurde in ihrer Funktion bestätigt.

Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Mungunchimeg Bathmunkh (Mongolisches Staatsfernsehen, Ulan Bator), Ahmed Hamed (Palästinensische Nachrichtenagentur WAFA), Claudia Hauboldt (Mitteldeutscher Rundfunk MDR-Hörfunk/Fernsehen, Leipzig), Philipp Jenne (Associated Press/AP, New York), Birol Kilic ("Yeni Vatan Gazetesi", Wien), Klaus Prömpers (Deutsche Welle-Fernsehen, Berlin) und Mathias Röder (Deutsche Presseagentur dpa). Zu Rechnungsprüfern wurden wieder Andrea Beer (ARD-Hörfunk, München) und Sendra Posa-Gjurin (Kroatische Nachrichtenagentur HINA, Zagreb) bestellt. Die Geschäftsführung des Verbandes liegt in den Händen von Dimitris Dimitrakoudis (Griechische Nachrichtenagentur ANA, Athen).

Die 1945 gegründete Vereinigung der in Österreich akkreditierten Journalisten internationaler Medien umfasst derzeit rund 100 Vertreter von etwa 80 Medien aus über 30 Ländern.