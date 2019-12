update-Digitalagentur-Ranking: Positionswechsel im Kulturwandel

Die neue Spitze im update-Digitalagentur-Ranking 2018 ist zugleich Ausdruck einer der entscheidendsten Umwälzungen in der Digitalszene. Während die Werbekunden an der digitalen Transformation ihrer Geschäftsmodelle tüfteln, wetteifern die Onlineagenturen im Zuge ihrer eigenen Markttransformation um den besten Platz.

Der Artikel ist bereits in der Ausgabe 4/2019 des update erschienen. Noch kein Abo? Hier klicken.

Das Lied von den Unternehmensberatern, die in das Agenturgeschäft drängen, ist mittlerweile kein unbekanntes mehr. Dass die Tonalität intensiver wird, bestätigt nun auch das aktuelle update-Digital­agentur-Ranking 2018. Nach Jahren wurde die Spitzenagentur von einem der viel besungenen „neuen Player am Markt“ abgelöst – und das mit einem gewaltigen Paukenschlag im Honorarumsatz. Nachdem Accenture Interactive dieses Jahr durch den Erwerb von PXP mit ihrer ­globalen Agentur-Einkaufstour auch in Österreich so richtig angekommen ist, kletterte sie in der Rangliste mit 34,7 Millionen Euro vor kraftwerk mit 18,4 Millionen Euro. Der Umsatz von Mutter ­Accenture lag 2018 hierzulande bei 151,6 Millionen Euro.

Damit setzt sich auch hierzulande – erstmals auch mit Zahlen belegt – der weltweite Siegeszug fort; so wurde Accenture Interactive von Ad Age heuer zum vierten Mal in Reihe als weltgrößtes Digitalagentur-Netzwerk ausgewiesen. Zwar habe man in Österreich in der Vergangenheit bereits viele Projekte umgesetzt, wie Markus ­Höfinger, Managing Director von Accenture Interactive Österreich, gegenüber update schildert. Als Marke sei man aber noch nicht so sichtbar, wie man sein möchte. Was aber nicht ist, kann gerade in dieser Branche bekanntlich noch werden. 2020 ziehen jedenfalls alle Mitarbeiter von ­Accenture Interactive und PXP unter ein Dach, wie Höfinger verrät, dort wird dann wohl die Kraft aus Unternehmensberatung, Kreativagentur und „Technologie-Powerhouse“ gebündelt werden.

„Sind die Agenturen der Zukunft“

Angesprochen auf die neue (Ranking-)Konkurrenz der Berater und IT-Unternehmen, beobachtet kraftwerk-Geschäfts­führer Heimo Hammer eine Digital­agentur-indizierte Dreiteilung im Markt. Einerseits würden die derzeitigen Digital­agenturen künftig als „Kreativagenturen“ den Kommunikationsmarkt rund um Marken und digitale Kommunikation bedienen. Im zweiten Feld der Performance werde derzeit zudem stark investiert, analysiert Hammer: „Mediaagenturen verlieren, Online-Performance-Agenturen gewinnen und Marketingautomatisierung kommt ganz stark auf.“ Im dritten Bereich, Beratung und IT, gehe es stark um Geschäftsprozesse, Daten und Automatisierung in B2B wie B2C. Insgesamt sind für ihn aber Digital­agenturen sowieso „die neuen Agenturen der Zukunft, weil sie Kreativität, Technik und Daten ver­binden“. Überdies seien die digitalen Spendings in vielen Ländern (wenn auch nicht in Österreich) bereits höher als die ­klassischen.

„Time-to-Market auch für Beratungshäuser“

Das plötzlich ansteigende Interesse der Beratungsunternehmen an Marketingagenturen folge der industriellen Logik, ist sich Marcel Oppliger sicher. Gemeinsam mit Sascha Frommhund leitet er die Performance-Agentur dreifive (ehemals Goldbach Interactive), die es dieses Jahr auf Platz drei im Ranking geschafft hat. Beratungshäuser seien traditionell spezialisiert auf die klassische Strategiebe­ratung, so Oppliger: „Die Digitalisierung, die so gut wie jedes Unternehmen betrifft, hat somit auch das Wachstumsfeld der digitalen Transformationsberatung ins Leben gerufen.“ Er verweist außerdem auf Start-ups, die neue intermediäre Plattformen aufbauen und so Angebot und Nachfrage effizienter und landesgrenzenunabhängig zusammenbringen würden. „Sie disruptieren das Geschäftsmodell etablierter Anbieter und fordern die bestehenden Marktplayer zum Umdenken.“

Allerdings, betont Oppliger, käme der schwierigste Teil erst nach der Strategieberatung: die Umsetzung. Genau hier fehle es den Beratungshäusern oftmals an Wissen. „Und wenn die Expertise nicht inhouse existiert oder innerhalb nützlicher Frist aufgebaut werden kann, dann kauft man sich diese hinzu. Time-to-Market gilt also auch für die großen Beratungshäuser.“

„You get digital agency monkeys“

„Wir befinden uns in einer Zeit des selektiven Drucks, und der kommt von allen Seiten. Das ist uns voll bewusst“, resümiert Konstantin Jakabb, Managing Director der viertplatzierten Virtue, gegenüber update. Audience, Brands und Kunden würden sich stark verändern und somit auch die Agenturen wie die Marketingdisziplin selbst. „Wir werden agil, kollaborativ, erfahren, effektiv und effizient sein“, so Jakabbs Kampfansage, um den Kulturwandel weiterhin anzutreiben. Neue Mitbewerber scheint er gelassen zu nehmen: „Mit Accenture haben wir zum Beispiel guten Austausch und schon Know-how-Sharing-Events bei uns im Haus gemacht.“

Zusammenrücken statt Konkurrenzkampf? Vielleicht gar nicht abwegig. Bei den großen Herausforderungen wie Pitches und Agentur-Pricing sitzen nämlich wohl eh alle im selben Boot. Hammer zufolge erlebt der Markt derzeit eine Preisdumping-Welle, einen „Red Ocean“. Der Markt ist gesättigt, ihm zufolge bieten Agenturen in den Sparten Onlinemarketing, Social Media und Websites teils Stundensätze von unter 60 bis 80 Euro an – und die Kunden akzeptieren natürlich. „If you pay peanuts, you get digital agency monkeys“, lautet Hammers logische Konsequenz.

Und auch die digitalen Möglichkeiten werden alle Player gemeinsam betreffen. Hammer verortet einen künftig starken Programmatic-Anstieg, während er Websites und Zielseiten statisch sieht und den vermeintlichen Tod der Displaywerbung abwinkt. Außerdem sei Programmatic zwar „nice, aber AI wird Data-driven Marketing neue Flügel verleihen“. Die 70 Prozent Mobile-Anteil bei Search würden sich zwar auf den Mobile-first-Ansatz bei Websites auswirken, dass sich aber reine Handy-Werbung durchsetze, sei falsch. In puncto Voice Search erkennt Hammer, dass diese mehr zu ­Pages mit Video und Audio leite.

„Setze mehr auf Bezahldienste“

Bei der Gestaltung digitaler Produkte muss man gemäß Höfinger jedenfalls an den User-Bedürfnissen ansetzen anstatt bei der Technologie und den Prozessen per se „oder weil sich sonst der Business-Case nicht rechnet“. Diese Erkenntnis setze sich langsam im österreichischen Markt durch, vor allem weil der Druck der GAFAs und anderer Big-Tech-Companys wachse. Grenzenlosen Digitalwerbejubel will Höfinger aber mit Vorsicht genossen wissen, „weil eine Mehrheit der Nutzer Onlinewerbung als reinen Störfaktor für ihre User Experience empfindet. Ich glaube, dass rein werbefinan­zierte Geschäftsmodelle wenig Chancen haben – Google und Facebook mal ausgenommen –, und setze mehr auf Bezahldienste.“ Die New York Times habe es vorgemacht, „mittlerweile gibt es auch unter den österreichischen Tageszeitungen erste Erfolgsgeschichten dazu“.

TikTok – nebenan

Einige global bereits etablierte soziale Medien hätten kommendes Jahr noch die Möglichkeit, die Luft nach oben zu füllen und sich auch den hiesigen Digitalwerbern zu öffnen. Hammer zufolge löst etwa TikTok bestehende Plattformen wie Snapchat ab; das Österreichische Rote Kreuz sowie Fanta setzen ebenso schon darauf wie Kronehit. Während die chinesische App in Deutschland Frommhund zufolge in diesem Quartal von einem 40-prozentigen Reichweitenanstieg ausgeht, gebe es hierzulande jedoch ­immer noch keine Möglichkeit, regulär Ads auf der Plattform zu schalten, wenngleich das Inventar über das Facebook Audience Network verfügbar ist.



Im Gegensatz dazu stünde in Italien und Frankreich sogar eine Self-Booking-Plattform bereit, die auch bald nach Deutschland kommen soll. „Der österreichische Markt hat für TikTok aufgrund der vergleichsweise niedrigen User­zahlen eher geringe Priorität“, urteilt Frommhund, „es bleibt also abzuwarten, wann es hier für die Werbewirtschaft wirklich losgehen wird.“ Während also TikTok hier noch in die Gänge kommen muss, stehe in Deutschland überdies der Launch eines eigenen Musikstreamingdienstes bevor. Instagram indes werde weiter an Relevanz gewinnen, Facebook wiederum einbüßen. Bei Ersterem stünden neue Features, jenen von Snapchat ähnlich, kurz vor dem Roll-out.