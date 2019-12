HORIZONT: Sie fordern gemeinsam mit den Community Sendern FS1 und Dorf TV von der künftigen Regierung eine Erhöhung des Nichtkommerziellen Rundfunkfonds (NKRF) von drei auf zehn Millionen Euro. Im Forderungspapier heißt es dazu: "Sämtliche im Mai für eine Erhöhung der Förderung für kommerzielle Radio- und TV-Veranstalter vorgebrachten Argumente gelten analog auch für die Nichtkommerziellen". Welche Funktionen erfüllt Okto gleich gut – oder gar besser – als ein kommerzieller Rundfunk-Sender?

Christian Jungwirth: In der Begründung des Nationalrat-Beschlusses für die Aufstockung des Fonds für die kommerziellen Rundfunksender im Mai steht unter anderem, dass die zusätzlichen Mittel insbesondere solchen TV-Formaten zukommen sollen, die für das demokratische Verständnis oder das Vermitteln von Medienkompetenz als Grundlage zum Verständnis demokratischer Meinungsbildungsprozesse förderlich sind. Ist man ein bisschen empfindlich oder überempfindlich, könnte man das fast als Provokation sehen. Genau das ist schließlich Kernkompetenz des nicht-kommerziellen Rundfunksektors, nämlich die Vermittlung von Medienkompetenz in breite Teile der Bevölkerung. Das als Begründung für die Aufstockung der Förderung von kommerziellen Sendern anzuführen, ist schon ein bisschen schräg - vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass die Förderung des nichtkommerziellen Rundfunk-Sektors bei dieser Aufstockung unberücksichtigt geblieben ist. Das ist eindeutig eine Schieflage.

Sie spielen bei der Vermittlung von Medienkompetenz darauf an, dass jeder bei Okto mitmachen kann?

Genau. Außerdem gibt es bei Okto ein klares Bekenntnis zu einem Mischkonzept. Nicht nur Bürgerinnen und Bürger und Vertreterinnen und Vertreter verschiedenster Communities, die über keine journalistische oder Medienproduktions-Ausbildung verfügen, sind bei uns im Betrieb und in der Programmgestaltung engagiert, sondern auch professionelle Journalisten. Etwa 80 Prozent unseres Programms stammen aus ehrenamtlicher Produktion. Dieser Umstand ergibt sich historisch aus dem Konzept von partizipativen Community-Medien, die in ihrem Selbstverständnis zur einen Hälfte Rundfunkunternehmen sind und zur anderen Hälfte Aus- und Weiterbildungseinrichtungen. Das Vermitteln von Medienkompetenz und die Ausbildung zur Mediengestaltung ist daher nicht nur in die DNA eines Community-Mediums geschrieben, sondern ist ein ursächlicher Auftrag. Und das unterscheidet uns ganz gravierend von, wie wir sie nennen, dirigistischen Medien, die ausschließlich unter Arbeitseinsatz von professionell ausgebildeten Journalisten und Medienproduzenten agieren.

Ist die Qualitätsdebatte bei Community-Sendern folglich auch eine andere?

Es gibt eigene Qualitätsmanagement-Systeme, die hier greifen. Bei den nichtkommerziellen Medien führen wir die Qualitätsdebatte tatsächlich eine Spur weit anders als kommerzielle Medien. Bei kommerziellen Medien geht es im Endeffekt sehr stark um Reichweiten, Quote und den Publikumserfolg, um Programmzeit und Werbezeit zum maximalen Preis an die werbetreibende Wirtschaft verkaufen zu können. Bei uns Nichtkommerziellen ist diese Qualitätsdebatte sozusagen eine etwas breitere.

Inwiefern?

Sie genügt einerseits dem Anspruch, dass wir uns selbst den Auftrag auferlegt haben, Öffentlichkeit herzustellen. Es ist auch für ein zeitgemäßes Community-Medium nicht zielführend, sich keine Gedanken darüber zu machen, wie gut die Inhalte in welchen Zielgruppen ankommen. Folglich trachten wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten darum, auch entsprechende Öffentlichkeiten herzustellen. Andererseits geht es uns nicht zwingend um die Quote, sondern um Faktoren wie Authentizität. Wie bilden wir reale Lebenswelten von Minderheiten oder Communities aus verschiedenen gesellschaftlichen Zusammenhängen ab – und nehmen dabei nicht nur einen journalistischen Blickwinkel aus der Vogelperspektive ein. Im Gegenteil, wir versuchen eine sehr authentische Darstellung aus diesen Lebenswelten, aus diesen Communities heraus, quasi was die Leute bewegt und betrifft. Das ist sicher etwas, das vollkommen anders ist, als bei den kommerziellen oder bei den dirigistischen Medien.

Sie haben erwähnt, dass rund 80 Prozent des Okto-Programms von ehrenamtlichen Mitarbeiterin produziert wird, die über keine journalistische Ausbildung verfügen. Wie stellen Sie hier die Qualität sicher?

Die Qualität wird über sehr viel Feedback-Arbeit und über die laufende Kontrolle der Inhalte durch professionell ausgebildete Journalisten und Journalistinnen beziehungsweise Produzenten und Produzentinnen gewährleistet. Außerdem setzen wir auf eine partnerschaftliche positive Entwicklung der einzelnen Formate und seriellen Produktionen, um laufend in einen Verbesserungsprozess und in eine entsprechende Qualitätssteigerung zu treten.

Der dritte Rundfunksektor sei in den vergangenen Jahren "beachtlich angewachsen" argumentiert Verband Community Fernsehen Österreich (VCFÖ) seine Forderung nach einer Förderungs-Erhöhung. Wie haben sich Quoten und Reichweiten bei Okto entwickelt?

Es gibt in Summe über den gesamten nichtkommerziellen Rundfunksektor eine Reichweiten-Steigerung, indem zusätzliche Standorte hinzutreten, also neue Community-Fernsehsender oder freie Radios entstehen. Was wir bei Okto sehr stark in der Beobachtung des Publikumsverhaltens mitbekommen, ist, dass wir einerseits in der konventionellen Fernsehverbreitung wie über Kabel und so weiter weitestgehend mit Stagnationseffekten in puncto Wachstum konfrontiert sind. Auf der anderen Seite sehen wir sehr stark die Nutzung im Bereich mobiler Inhalte und mobilem Konsum von On-Demand-Angeboten, die wir laufend verstärkt bereitstellen. Das sind Phänomene, mit denen wir uns bis zu einem gewissen Grad in Analogie mit den kommerziellen Medien konfrontiert sehen. Die klassische Verbreitung eines linearen Programmfernsehens über den großen Schirm im Wohnzimmer ist vor allem bei jungen Zielgruppen, die uns besonders am Herzen liegen, nicht mehr das große Wachstumsthema. Die Zukunft liegt hier in den Bereichen Social Media, On-Demand-Angebote und mobiler Empfang.

Gelingt es Okto, die junge Zielgruppe über diese neuen Distributionskanäle zu erreichen?

Einerseits sind wir hier sehr zufrieden mit unseren Zuwächsen, aber sehen natürlich auf der anderen Seite auch die Herausforderung, laufend neue Angebote und Entwicklungen anbieten zu können. Genau für diesen Bereich brauchen wir auch Förderungen, weil es hier sehr stark um Technologie-Entwicklung und Infrastruktur geht. Dabei dürfen wir nicht ins Hintertreffen geraten.

Wie hoch ist der Anteil der RTR-Förderung aus dem NKRF im Okto-Budget?

Der Anteil beläuft sich bei Okto auf rund 370.000 Euro im Jahr und stellt ungefähr ein Viertel unserer Gesamtfinanzierung dar. Deshalb brauchen wir in diesem Bereich auch mehr. Die RTR-Förderung, die stark projektorientiert ist und auf Produktionsprojekte abzielt, ist für uns essenziell bei der Entwicklung neuer Formate und Programmideen, um insbesondere bei der jungen Zielgruppen dranzubleiben.

Wie finanziert sich Okto abseits der Förderung?

Die Grundausstattung, also rund Zwei Drittel beziehungsweise eine Million kommen von der Stadt Wien. Wir wissen, dass wir hier im österreichischen Durchschnitt sehr privilegiert sind. Wir verdanken auch der Stadt-Wien-Finanzierung die Tatsache, dass wir in der Liga der drei größten Community-Fernsehanstalten europaweit - das sind Radio Alex in Berlin, Tide in Hamburg und Okto in Wien - mitspielen können. Daher ist es für uns besonders wichtig, dass die Stadt Wien weiterhin diese Leistung von Okto anerkennt. Eine Reduktion der Finanzierung durch die Stadt wäre schließlich mit einem Rückzug ins internationale Mittelfeld verbunden. Ob man das will, ist eine politische Entscheidung.

Die Jungen liegen Ihnen besonders am Herzen. Konzentrieren sich Okto hauptsächlich auf die junge Zielgruppe?

Das resultiert quasi aus dem Konzept von Community Medien, nach dem wir uns sehr stark in einem Auftrag sehen, einen demokratiepolitischen Mehrwert zu leisten und auch Medienkompetenz unters Volk zu bringen. Kinder und Jugend sind die Zukunft einer Gesellschaft. Deswegen halten wir es für essenziell, uns als kritisches Community-Medium an junges Publikum zu wenden. Mit Climate Change oder Fridays for Futre gibt es mittlerweile eine sehr stark politisierte Jugendbewegung. Für Okto ist es essenziell, hier wahrgenommen zu werden - als eine vertrauenswürdige Medienmarke, die diese politischen Bewegungen auch unterstützt und mitträgt.