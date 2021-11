Emile Ducke

Seit September ist Veit Brücker beim Abo-Dienstleister Zuora Vice President Central Europe. Er soll das Wachstum im D-A-CH-Raum vorantreiben.

HORIZONT: Ihre Stelle für den D-A-CH-Raum und Zentraleuropa wurde neu geschaffen. Ist das jetzt der Einstieg von Zuora in diesen Markt oder ein Ausbau?

Veit Brücker: Wir haben bereits viele Kunden im deutschsprachigen Raum. Wir wollen uns strategischer ausrichten. Wie das auch bei anderen Technologiehäusern ist, haben wir initial zentral von Großbritannien aus sehr viele verschiedene Märkte betreut und im Laufe der Zeit im D-A-CH-Raum lokale Ressourcen aufgebaut. Jetzt sind wir aber an einem Punkt im D-A-CH-Raum angekommen, an dem wir eine kritische Masse erreicht haben, auf der wir aufbauen können. Die Aufgabe von meinem Team und mir wird nun sein, signifikantes Wachstum im D-A-CH-Raum zu generieren.



Wie soll das gelingen?

Wir sind gerade dabei, eine Go-to-Market-Strategie zu definieren, um dann die entsprechenden Investitionen zu tätigen, um den Markt und lokale Strukturen aufzubauen. In Deutschland und in der Schweiz sind wir bereits mit Niederlassungen vertreten. Mit einigen unserer Partner bin ich bereits in ersten Gesprächen über einen Markteintritt in Österreich - auch mit einem Auge nach Osteuropa. Diese Gespräche laufen gerade an. Wir haben sogar schon einige Kunden in Österreich und Osteuropa.



Aus welchen Sektoren sind die Kunden?

Vor allem aus dem Tech-Bereich aber auch klassischen Industrien mit Unternehmen wie Acer oder Siemens und ein wenig aus der Start-up-Szene - mit teilweise ganz interessanten Business-Cases. Das sind ja oft diejenigen, die mit auf Subscriptions basierenden Geschäftsmodellen vertraut sind und nun eher nach einer Plattform suchen, mit der sie komplexe Abo-, Abrechnungs- und Revenue-Modelle sozusagen end-to-end abwickeln können. die solche Services oft selber buchen und gar nicht lange nachfragen.

Zuora propagiert den Begriff der ‚Subscription Economy‘. Was bedeutet das?

Wir haben zwei Begriffe geprägt: Der eine ist das Ende des Besitztums, dem End-of-Ownership und der andere die Subscription Economy. Ein Beispiel: Meinem Vater war es immer wichtig, ein Auto zu besitzen. Das hat sich mittlerweile deutlich verändert. Wenn Sie mich fragen würden, ob ich heute ein Auto besitze, ist die Antwort Nein. Ich besitze kein Auto, aber ich nutze ein Auto. Ich habe ein Abonnement, weil es mir nicht wichtig ist, ein Auto zu besitzen. Vielmehr möchte ich jederzeit und flexibel meine Bedürfnisse respektiert sehen: Mal brauche ich eher einen Kombi für Einkäufe, für die Stadt brauche ich hingegen womöglich ein viel kleineres Auto. Ich mag diese Flexibilität. Und dieses Verhalten beobachten wir seit vielen Jahren weltweit in vielen Sektoren. Es ist die Reise weg von der Ownership und hin zur Usership. Da kommt gerade für Unternehmen einiges in Gange. Ich verkaufe kein Produkt mehr, sondern eine Erfahrung, einen Service. Das hat wahnsinnige Implikationen. Das verändert viele Industrien. Unternehmen bauen durch die Subscription Economy eine kontinuierliche Beziehung zu ihren Kunden auf, mit vielen Touchpoints. Dadurch gewinnen sie fast in Echtzeit Einblicke in das Nutzungsverhalten, die Anforderungen und Wünsche ihrer Kunden. Die Automobilindustrie habe ich bereits genannt, aber schauen wir uns die Medienlandschaft an. Wie wir heute Medien konsumieren. Die vergangenen Jahre hat sich etabliert, Inhalte über Netflix, über Spotify und alle weiteren Services on demand zu konsumieren. Ich konsumiere Medien wann ich sie möchte und in der Art und Weise, wie ich es möchte – egal ob mit dem iPad, auf dem Sofa, unterwegs. Entsprechend habe ich meine Abonnements auch eingerichtet. Und ich erhalte auf mich persönlich abgestimmte Angebote, generiert aus meinen bisherigen Vorlieben. Das Streaming Service Dazn ist beispielsweise einer unserer Medienkunden in Europa. All das verändert das Nutzerverhalten, wir kennen das bereits aus der Technologiebranche, gerade im Softwarebereich: Ich verkaufe keine Lizenz mehr und habe dann einen gewissen Prozentsatz an Support-Gebühr, sondern ich verkaufe einen Service und der Kunde erwartet kontinuierlich Innovation über diesen Service. Das ist ein fundamentaler Unterschied, den wir hier beobachten im kompletten weltweiten Markt.



Im Softwarebereich ist dieses Ende von Ownership schon weiter verbreitet?

Ja, viele Softwarefirmen sind diesen Weg schon gegangen. Aber ich finde, erstaunlich wenige sind diesen Weg konsequent gegangen. Es gibt noch immer viele Unternehmen, die diesen Shift überwinden müssen: Nämlich weg von diesem produktzentrischen Weg hin zu einem echten „Software as a Service“. Das ist gar nicht so einfach: Sie müssen völlig neue Geschäftsmodelle erstellen und die komplette Produktentwicklung sowie den Vertrieb, Service und Marketing neu ausrichten. Außerdem haben sie auch eine große Kundenlandschaft noch auf dem alten Weg, die wollen natürlich weiter bedient werden. Sie können also nicht einfach links loslassen und rechts den Bereich „Software as a Service“ vorantreiben. Viele haben gar nicht die Ressourcen, beide Möglichkeiten gleich schnell weiterzuentwickeln oder auf der einen Seite ein Stück weit loszulassen. Das ist die große Herausforderung, gerade auch für die Dinosaurier in unserer Welt.



Apropos Dinosaurier: Steht dieser Shift auch der Medienlandschaft bevor?