"Wien Online": Der digitale Turbo für Wien

Das Programm "Wien Online" ist mit insgesamt 15 Millionen Euro die "größte Förderaktion für kleine und mittlere Betriebe, die Wien je gestartet hat", erklärte Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales bei der Vorstellung der Initiative.

"Bis zu 10.000 Euro sollen Betriebe erhalten, um einen Online Auftritt zu starten oder weiter auszubauen. Die Förderquote liegt bei 75 Prozent. "Wien Online" setze an einem Punkt an, der durch Corona mehr denn je an Bedeutung gewonnen habe: Online-Shopping habe einen größeren Stellenwert denn je. An der Digitalisierung führe kein Weg vorbei, wenn man den Markt nicht nur den US-amerikanischen Online-Giganten überlassen wolle, so Hanke. In Kurz-Clips von sechs Wiener Unternehmen wurde auf der Pressekonferenz gezeigt, wie man seinen Betrieb während der Corona-Krise online-fit macht. Initiiert wurde die Kampagne von der Wirtschaftsagentur Wien, die auch die Förderung "Wien Online" abwickelt. Umgesetzt wurde die Kampagne von der Wiener Kreativagentur Mosers Büro.