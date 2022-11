ArtBackground / stock.abobe.com

Welche Consumer Electronics-Anbieter die sozialen Medien am effizientesten zur Verkaufssteigerung nutzen. Plus: Was bei Shops auf Meta-Plattformen zu beachten ist und wieso Aktualität und Verlinkung das A und O im Digitalmarketing sind.

Black Friday im Handel bedeutet: Alle Zeichen auf Rabatte, Aktionen und Deals. Vor allem im Consumer Electronics Bereich geht in den Wochen vor dem 25.11. die Post ab. Die Digitalagentur Virtual Identity hat die Social-Media-Auftritte führender Anbieter in diesem Bereich etwas genauer untersucht, um herauszufinden, wer seine Kanäle am effizientesten nutzt.



Im Betrachtungszeitraum Oktober bis November 2022 (bis einschließlich eine Woche vor dem Black Friday) wurden die österreichischen Instagram- und Facebook-Accounts von Grundig, LG, Panasonic, Philips, Samsung und Sony auf ihre Per