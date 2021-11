Europas führender Anbieter von Video-Lösungen für digitale Publisher und Advertiser übernimmt die schwedische Videoplattform PlayAd Media Group.

Erst Holland (Streamads), dann Italien (Viralize), Großbritannien (Union Media) und nun Skandinavien: Insgesamt ist es die vierte Übernahme für die Berliner ShowHeroes Group in knapp zwölf Monaten. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Die Gesamtzahl der monatlichen Videoabrufe der ShowHeroes Group steigt von 2,5 Milliarden auf 2,8 Milliarden, die monatlichen Unique User in Europa von 192 Millionen auf fast 220 Millionen.



Über die PlayAd Media Group

Lars Blomberg, Vorsitzender und CEO der PlayAd Media Group, ergänzt: "Wir teilen die gleiche Vision mit der ShowHeroes Group: Unser Business ist die erfolgreiche Kombination von Ad-Tech, Video Content und Vermarktung sowie ein attraktives, qualitativ hochwertiges Angebot für Publisher und Werbetreibende. Unser Zusammenschluss und die daraus resultierenden Synergien sind für uns der richtige Schritt. Wir hätten uns keinen besseren Partner wünschen können."Die ShowHeroes Group wurde 2020 gegründet – als Resultat der kontinuierlichen Expansion und des Wachstums ihrer digitalen Premium-Videomarke ShowHeroes. Sie operiert an 15 internationalen Standorten: Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Hildesheim, Riga, Moskau, St. Petersburg, Amsterdam, Wien, Paris, London, Mailand, Florenz, Madrid und Tel Aviv. Das Team mit 200 Mitarbeitern wird von den Founding Heroes Ilhan Zengin, Mario Tiedemann und Dennis Kirschner geführt.Die PlayAd Media Group (PMG) ist das größte unabhängige technologieorientierte Unternehmen für digitale Medien in Skandinavien und bietet Werbetreibenden, Publishern sowie Content-Providern eine Online-Videoplattform und entsprechende Advertising-Lösungen. Das schwedische Unternehmen mit Sitz in Stockholm ist in allen skandinavischen Ländern von Schweden über Norwegen, Dänemark und Finnland tätig.Die Digital-Pioniere wurden kürzlich bei den European Business Awards als National Champion ausgezeichnet und erhielt eine Goldmedaille in der Kategorie Unternehmer des Jahres. Als einziges Medienunternehmen in Schweden wurde die PlayAd Media Group fünf Jahre in Folge mit dem renommierten DI Gasellen und dem Deloitte's Fast 50 Award ausgezeichnet.