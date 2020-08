Der umstrittene Social-Video-Dienst soll versucht haben den Streaming-Anbieter in Verkaufsgespräche zu verwickeln - ohne Erfolg.

ByteDance, das Mutterunternehmen der Social-Video-App TikTok soll an Netflix herangetreten sein, um herauszufinden, ob der Streaming-Dienst Interesse an einem Kauf hätte, berichtet das Wall Street Journal . Demnach soll Netflix allerdings kein Interesse an einer Übernahme der in die Kritik der US-Regierung geratenen App haben.Netflix ist bei weitem nicht das einzige Unternehmen, das in Zusammenhang mit einer möglichen TikTok-Übernahme genannt wird. Auch der Kurznachrichtendienst Twitter, das Softwarehersteller Oracle und Microsoft wurden in Medienberichten als mögliche Käufer genannt.Offizielle Bestätigung für Verkaufsgespräche gibt es bisher allerdings nur von Microsoft. Anfang August bestätigte der Software-Hersteller, dass man sich in Gespräche über eine Übernahme der TikTok-Geschäfte in den USA, Kanada, Neuseeland und Australien befinde.

Klage gegen US-Regierung Die App ist zuletzte durch die US-Regierung von Donald Trump wegen Datenschutzbedenken und mit dem Verweis auf die "nationale Sicherheit" unter Druck geraten. Deswegen hat Trump per Dekret Geschäfte mit Mutterkonzern ByteDance verboten. Dieses Verbot soll Mitte September in Kraft treten, allerdings hat das chinesische Unternehmen gegen dieses Dekret geklagt.





TikTok erklärte, das "extreme" Vorgehen der Regierung sei durch keinerlei Belege gerechtfertigt. Das Unternehmen stelle anders als von der Regierung angegeben keine "Bedrohung" für die nationale Sicherheit dar. Die US-Regierung habe zudem die "umfassenden Bemühungen" der Plattform "ignoriert", auf ihre Bedenken einzugehen.