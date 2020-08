Ivan Kruk / stock.adobe.com

Online-Shopping hat durch Corona an Bedeutung noch einmal gewonnen. Doch an welchem Wochentag kaufen die österreichischen Verbraucher am liebsten ein? Und welche Tageszeit ist für E-Commerce Händler die goldene Stunde? Klarna hat sich mit diesen Fragen beschäftigt und analysiert, wann für Händler die erfolgreichsten Tage und Stunden im Onlinehandel sind.

Der Trend zum Onlineshopping ist ungebrochen: Allein im letzten Jahr stieg der Umsatz im Onlinehandel in Österreich um mehr als vier Prozent auf einen Rekordwert von 7,5 Milliarden Euro. Auch wenn sich Einkäufe schon seit einigen Jahren immer mehr ins Netz verlagern, hat die derzeitige Corona-Pandemie dem Onlinehandel nochmal einen regelrechten Boom beschert und viele Käufer zum erstmaligen Online-Einkauf bewegt. Wer diesen Wandel verschlafen hat, hat als Händler schlechte Karte