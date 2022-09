Die Verbreitung von Fehlinformationen auf Social-Media-Plattformen kann schnell zu einer Bedrohung für den Zusammenhalt der Gesellschaft und der Demokratie werden. Die Rolle von Politikern bei der Verbreitung von Tweets mit Verlinkung zu unseriösen Quellen hat eine Studie der TU Graz und der Universität Bristol untersucht.

Quellenauswahl

Die Ergebnisse der Studie "Social media sharing of low quality news sources by political elites", bei der Tweets aus dem Zeitraum 2016 bis 2022 ausgewertet wurden, wurde in der aktuellen Ausgabe von "PNAS Nexus" veröffentlicht. In der Studie kristallisierte sich heraus, dass insbesondere Mitglieder der Republikanischen Partei im US-Kongress zunehmend Nachrichten aus unseriösen Quellen teilen. Und das zu einem Zeitpunkt, zu dem in den USA Midterm-Wahlen anstehen, deren Wahlwerbung sich zu einem großen Teil auf Social-Media-Plattformen abspielt. Die Forschenden aus Graz und Bristol haben herausgefunden, dass sich der Anteil der von Republikaner:innen geposteten Links zu nicht vertrauenswürdigen Websites zwischen 2016 bis 2018 und 2020 bis 2022 mehr als verdoppelt hat - von 2,4 auf 5,5 Prozent. "Generell teilen Mitglieder von Parteien in der rechten Hälfte des politischen Spektrums in allen untersuchten Ländern mehr solcher Links - aber nur bei Republikaner:innen ist diese deutliche Zunahme zu beobachten. In den anderen Ländern bleibt der Anteil stabil", erklärte Lasser.Republikanische Kongressabgeordnete posten laut Studie rund neun Mal so viele hinterfragenswürdige Links wie Abgeordnete der Demokraten, bei denen 0,4 Prozent der in Tweets enthaltenen Links auf nicht glaubwürdige Seiten leiten. In Europa verlinkten die Parlamentarier seltener wenig verlässliche Seiten: Bei den Konservativen waren 0,25 Prozent der Links, die von den britischen Tories geteilt wurden, und 0,18 Prozent der Links, die von Abgeordneten der deutschen CDU/CSU geteilt wurden, nicht vertrauenswürdig. Die Quellenauswahl für Twitter-Postings der deutschen AfD würde allerdings jener der republikanischen Abgeordneten ähneln.