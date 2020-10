In Österreich und Deutschland steigt die Nutzung von Online-Banking weiter an. Gleichzeitig schwindet die Loyalität zur eigenen Hausbank. Neue Betätigungsfelder eröffnen sich.

Das zeigt eine aktuelle Befragung von 1.004 Personen in Deutschland ab 16 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Demnach nutzen rund drei Viertel der Bundesbürger (73 Prozent) Online-Banking, das sind drei Prozentpunkte mehr als noch vor einem Jahr. 2014 nutzte gerade einmal erst jeder Zweite (53 Prozent) das Online-Angebot seiner Bank. Und aktuell können sich weitere 10 Prozent vorstellen, künftig Online-Banking zu nutzen.

Österreich überdurchschnittlich

Auch in Österreich steigt dieser Wert stetig an: Im Jahr 2019 nutzten laut Eurostat 63 Prozent der Personen in Österreich das Internet für ihre Bankgeschäfte. EU-weit waren es 2019 lediglich 58 Prozent. 2015 lag dieser Wert für Österreich noch bei 51 bzw. 46 Prozent (siehe G