Jahrelang verweigerte Netflix jegliche Werbung auf seiner Plattform. Doch nun muss der Konzern die Kehrtwende einläuten und findet sich in einer ungewohnten Rolle wieder: Nachzügler im Streamingmarkt.

Egal, ob bei Abonnenten-Wachstum oder Aktienpreis – Netflix kannte nur eine Richtung: nach oben. Noch im Jänner, nach fast zwei Jahren Pandemie bejubelte sich der Streamingkonzern in einem Brief an Investor:innen selbst: „Selbst in einer Welt der Unsicherheit und des zunehmenden Wettbewerbs sind wir hinsichtlich unserer langfristigen Wachstumsaussichten optimistisch, da Streaming lineare Unterhaltung auf der ganzen Welt verdrängt