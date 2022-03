Russland hat seine Kontrolle über das Internet verschärft: Die Behörden haben den Zugang zu Facebook und Instagram gesperrt, Twitter eingeschränkt und die Websites mehrerer ausländischer Nachrichtenorganisationen komplett verboten. Die Website specialloveoperation.com lädt Menschen aus der ganzen Welt mit Tinder Plus-Konten ein, dabei zu helfen, die Wahrheit durch Bilder und Nachrichten an die russische Bevölkerung zu verbreiten, heißt es in einer Aussendung. Um die Zensur zu umgehen, werden die Menschen dazu aufgefordert, ihren Standort in eine beliebige Stadt in Russland zu ändern, Bilder aus der Galerie als Profilbilder zu verwenden und eine Nachricht einzufügen, um die Russen darüber zu informieren, was wirklich in der Ukraine passiert.