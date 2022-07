TV-Geräte sind nicht nur zum Fernsehen da. Vor allem Gaming lockt die Menschen vor den Bildschirm. Laut aktueller Zahlen von Samsung Ads, der Medien- und Werbespate des Elektronikkonzerns, steigt nicht nur die Anzahl der verkauften Smart-TVs, die für Gaming genutzt werden, sondern auch die Zeit, die mit Streaming verbracht wird – und das europaweit.

Das jeweilige Wachstum steht dabei natürlich in einem engen Zusammenhang: Wie im "Gaming Trendreport 2022" von Samsung Ads deutlich wird, bieten die Smart-TVs der neuesten Generation ein verbessertes Spieleerlebnis und werden deshalb auch häufiger nachgefragt. So stiegen die Verkaufszahlen entsprechender Samsung-Geräte im ersten Quartal diesen Jahres in den fünf EU-Ländern Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien von 4,8 Millionen aktiver Samsung Gaming-TVs im ersten Quartal 2021 auf aktuell 5,4 Millionen. Dies entspricht einem Anstieg von zwölf Prozent. In Deutschland beispielsweise ging die Zahl im Jahresvergleich um acht Prozent nach oben auf inzwischen 1,45 Millionen Geräte.



Zeitgleich spielen die europäischen Gamer im Vergleich zum Vorjahr mehr. In den fünf EU-Ländern erhöhte sich die Gesamtzahl der mit Samsung Smart-TVs verbrachten Spielstunden insgesamt um neun