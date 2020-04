Die Corona-Pandemie hinterlässt auch bei der Wiener Wiesn ihre Spuren. Im 10. Jubiläumsjahr wird Österreichs größtes Brauchtumsfest daher digital stattfinden. Wiesn-Fans aus ganz Europa können dann im Herbst via diverser Social Media Formate und mit ihrer eigenen Webcam zusammen feiern

Damit die erste "digitale Wiesn" zu einem geselligen Fest für die ganze Familie wird, setzen die Veranstalter auf zahlreiche technische Innovationen, die sich gerade in Ausarbeitung befinden. "Auch bei der digitalen Wiesn feiert keiner allein, sondern alle gemeinsam! Die Auftritte ausgewählter Künstler werden über verschiedene Kanäle live übertragen. Weiters können Wiesn-Fans unter dem Hashtag #dahoam via Webcam mit Brauchtumsfans aus ganz Europa live in Verbindung treten", erklärt Eigentümer und Geschäftsführer Christian Feldhofer. Auch für das leibliche Wohl vor den Geräten wird gesorgt. "Wir arbeiten gerade intensiv an der Wiesn #dahoam Box, gefüllt mit dem original Wiesn Maß-Glas, mit Bier, Aufstrichen, Brot, Wiesn-Würstel, Senf und Kren, damit unser treues Stammpublikum und unsere Fans auch zu Hause einen zünftigen Wiesn-Abend #dahoam feiern können", so Feldhofer.