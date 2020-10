Mit Anfang Oktober ist Reinhard Baumgartner, der bisherige Vertriebs- und Marketingleiter, als Geschäftsführer der Niederösterreichischen Glasfaserinfrastrukturgesellschaft GmbH (nöGIG) bestellt worden.

In seiner neuen Rolle verantwortet er die Umsetzung des Glasfaserausbaus abseits der Ballungsräume Niederösterreichs, die im Auftrag des Landes erfolgt. Der Niederösterreicher blickt auf knapp 30 Jahre Berufserfahrung in der Telekommunikationsbranche zurück. Seit 2015 bringt er diese in die Realisierung des NÖ Modells für den Breitbandausbau ein.Als Leiter für Vertrieb- und Marketing hat Baumgartnerzur erfolgreichen Erprobung des NÖ Modells für den Glasfaserausbau in vier Pilotregionen Niederösterreichs beigetragen. In der Pilotphase wurden 35.000 Haushalte und Betriebe mit Glasfaseranschlüssen versorgt. Baumgartner, Jahrgang 1971, ist seit 1991 im IT- und Telekommunikations-Umfeld tätig. Seine beruflichen Erfahrungen reichen von Projektmanagement und Netzplanung bis hin zum Vertrieb. Von 2000 bis 2015 hatte er verschiedene Managementfunktionen im Geschäftskundenbereich.