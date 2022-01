Spotify vermarktet die Werbemöglichkeiten auf seiner Streaming-Plattform in Österreich ab sofort selbst. Bisher lief die Vermarktung über den Reseller Httpool.

Unter der Leitung von Sven Bieber, Head of Ad Sales Germany & Austria, unterstützt das Team Werbekunden und Agenturen bei der Planung und Umsetzung bis hin zum Reporting von digitalen (Audio-)Werbekampagnen. Bieber dazu: "Wir fangen gerade erst an, das kreative Potenzial von Digital Audio zu erschließen. Auch in Österreich ist Audio ein wachsender Markt. Als Spotify-Team können wir mit unseren Lösungen und Tools nun noch besser und schneller auf die individuellen Bedürfnisse der Werbetreibenden in Österreich eingehen."