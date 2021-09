Die neue Plattform für Markt-, Konsumenten- und Markeninformationen kombiniert Daten, Analytik und KI-gestützte Handlungsempfehlungen. Entscheidungsträger sollen damit einen 360-Grad-Überblick über ihre Geschäftsentwicklung erhalten.

Mit gfknewron sollen Unternehmen über nur einen Zugang in Echtzeit auf Markt-, Konsumenten- und Markendaten zugreifen können und dadurch konkrete Entscheidungshilfen erhalten. Enthalten sind unter anderem Informationen zu Themen, wie: Was wurde wo und zu welchem Preis gekauft? Wer hat gekauft und warum? Oder auch: Was muss ich als nächstes tun, um nachhaltig weiter zu wachsen? Die neue Plattform stellt laut Eigenbeschreibung einen wichtigen Schritt in der Transformation von GfK vom klassischen Marktforscher zum KI-gestützten Daten-Analytik- und Beratungsunternehmen.



Mit der KI-gestützten Softwareplattform sollen vor allem Entscheidungsträger einen 360-Grad-Überblick über ihre Geschäftsentwicklung anhand von Daten aus nur einer Quelle erhalten. Diese sollen sie von der Validierung neuer Zielmärkte über die Produktausrichtung nach Kundenbedürfnissen bis hin zur Bewertung des zukünftigen Marktpotenzials unterstützen. Mehrere Teams können jederzeit direkt auf die Daten zugreifen und abteilungsübergreifende Probleme auf derselben Basis angehen. Szenario-Simulationen helfen, Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und strategisch zu planen."Mit KI-gestützten Prognosen und konkreten Handlungsempfehlungen können schnelle und fundierte Entscheidungen getroffen werden, um dem Wettbewerb am Markt stets einen Schritt voraus zu sein", so GfK CEO Peter Feld. "Wir bei GfK wissen, dass unsere Kunden mehr als nur reine Daten brauchen, um in der heutigen, schnelllebigen Geschäftswelt erfolgreich zu sein. Sie brauchen strategische Beratung sowie konkrete Marktprognosen und Handlungsempfehlungen auf Basis dieser Daten. Die softwarebasierte Business-Intelligence-Plattform gfknewron wurde entwickelt, um all diese Informationen auf einer intuitiven, KI-basierten Plattform bereitzustellen. Mit gfknewron ermöglichen wir unseren Kunden, viel stärker Daten- und Analytik-orientiert zu arbeiten", so Feld weiter.