KI-Bildgenerator soll es Kunden ermöglichen durch einfache Beschreibungen, hochwertige Bilder zu erstellen. CEO:"Man muss kein Designexperte mehr sein oder Zugang zu einem Kreativteam haben, um außergewöhnliche Arbeiten zu erstellen"

Zusammenarbeit mit der Kreativbranche

"Unsere einfach zu bedienende generative Plattform wird die Art und Weise, wie Menschen ihre Geschichten erzählen, verändern - man muss kein Designexperte mehr sein oder Zugang zu einem Kreativteam haben, um außergewöhnliche Arbeiten zu erstellen", so Paul Hennessy, Chief Executive Officer bei Shutterstock. In den vergangenen zwei Jahren sei man eine strategische Partnerschaft mit Unternehmen wie OpenAI, Meta und LG AI Research eingegangen, "um deren generative KI-Forschung voranzutreiben. Nun sind wir in der Lage, unseren eigenen Kunden auf einzigartige Weise verantwortungsvoll produzierte generative KI-Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen".Etwaige Bedenken, vor allem in Sachen Urheberrecht, versucht Hennessey vorab zu entrkäften: "Unsere Tools basieren auf einem ethischen Ansatz und auf einer Bibliothek von Assets, die die vielfältige Welt, in der wir leben, repräsentieren. Wir stellen sicher, dass die Künstler, deren Werke zur Entwicklung dieser Modelle beigetragen haben, anerkannt und belohnt werden."