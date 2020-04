Raffaela Proell

Xing Country Managerin Österreich Kristina Knezevic

Die Zahl der insgesamt ausgeschriebenen Jobs auf dem österreichischen Xing Stellenmarkt war im März 2020 beinahe dieselbe wie im März 2019, es waren in Summe sogar um cirka zwei Prozent mehr Jobs verfügbar. Einige Branchen stechen durch deutlich mehr offene Stellen hervor als im März 2019: Öffentlicher Dienst, Consulting, Personaldienstleistungen, IT, Marketing und Telekommunikation.

„Was sich allerdings stark verändert hat, ist die Anzahl der Jobs, die neu dem Stellenmarkt hinzufügt wurden. Je länger die Krise dauert, umso weniger neue Jobangebote werden online gestellt“, so Kristina Knezevic, Country Managerin Xing Österreich, die eine Erholung am Jobmarkt in der zweiten Jahreshälfte erwartet. Eine deutliche Bewegung kam in den letzten Wochen in die Klickzahlen am Xing Stellenmarkt: im März 2020 wurde jeder neu ausgeschriebene Job durchschnittlich doppelt so oft angeklickt wie im März 2019.



Die Zahl derjenigen, die aktiv einen Job suchen, habe sich signifikant erhöht. Knezevic spricht von einem Plus von 39 Prozent bei den Weekly Active Usern auf Xing im März 2020 im Vergleich zum Vorjahr.