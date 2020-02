Facebook

Aufgeschreckt durch Umwälzungen im Zahlungsverkehr wie Libra und ähnliche Cyberwährungen dringen Finanzaufseher weltweit zur Eile. Der internationale Finanzstabilitätsrat (FSB) sehe mit welcher Geschwindigkeit solche Innovationen vorangetrieben würden, schrieb FSB-Chef Randal Quarles in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an die Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staaten.