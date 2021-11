Lob für digitale öffentliche Dienste, Abdeckung mit 5G und Digitalisierung von KMU. Österreich hat Aufholbedarf unter Anderem bei High-Speed-Verbindungen und Cloud-Diensten.

Der "Digital Economy and Society Index" (Desi) wird jährlich veröffentlicht und stellt die Digitalisierung der EU-Länder dar. Die Verbesserung im Index "beweist, dass wir mit unseren Maßnahmen, etwa der Breitbandmilliarde, auf dem richtigen Weg sind. Jeder Euro, den wir in die digitale Infrastruktur investieren, ist gut angelegt und eine Investition in die Lebens- und Arbeitsqualität unserer Regionen", schreibt Telekomministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in einer Reaktion. Sie verweist darauf, dass das Telefonieren und Surfen in Österreich relativ günstig sei.