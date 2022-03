Andrey Popov/adobe.stock.com

Sieben von zehn Österreicher:innen können sich ein Leben ohne Handy kaum vorstellen. Welchen Stellenwert Smartphone und Internet heute einnehmen und was die Digitalisierung für den Arbeitsmarkt bedeutet, hat Marketagent in seiner Studie "Always On" untersucht.

Die Österreicher:innen könnten eher eine Woche lang "problemlos" auf Alkohol, Sex, Fleisch, Sport und Treffen mit Freunden und (wenn auch knapp) auf ihre Familie verzichten als auf ihr Smartphone oder das Internet. Das hat das Marktforschungsinstitut Marketagent in seiner neuen Studie "Always On - Digitales Glück oder lästige Reizüberflutung" herausgefunden. Vor fast zehn Jahren sah die Situation noch sehr and