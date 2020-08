Mit der Playlist 'Dein Mix der Woche' sollen Spotify-Nutzer neue Musik entdecken. Der Audio-Streamingdienst öffnet die individuellen Playlists nun auch für Sponsorings.

Jeden Montag gibt es für alle Spotify-Nutzer den neuen "Mix der Woche", bei dem eine Playlist basierend auf dem letzten Streamingverhalten erstellt wird und die neue Songs und Tracks vorstellen soll. Seit fünf Jahren schon gibt es diese Funktion, im Jänner letzten Jahres schaltete Spotify die Playlists für Werbetreibende in Nord- und Lateinamerika frei. Nun ist die Funktion auch in Österreich und der Schweiz verfügbar. Dabei können auch zusätzliche Kampagnenmittel platziert werden, wie Video und Display, In-Playlist-Logoplatzierungen sowie branchenexklusive In-Playlist-Mediaplatzierungen. In Deutschland startete das Angebot bereits im Juli. "Mit der Playlist 'Dein Mix der Woche' können die Playlist-Sponsoren und wir den Hörern zeigen, dass wir ihren Musikgeschmack vielleicht noch besser kennen, als sie selbst. Bei Spotify konzentrieren wir uns darauf, Marken und Werbetreibenden einzigartige Möglichkeiten zu bieten, Hörern zu erreichen. Diese Sponsoring-Möglichkeit passt perfekt dazu und wir freuen uns, dass wir dieses Angebot nun auch in Österreich und der Schweiz anbieten können", sagt Sven Bieber, Head of Ad Sales Germany bei Spotify.