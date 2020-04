Das Social-Media-Unternehmen Twitter hat seine Regeln rund um Tweets zum Coronavirus erneut verschäft. User sind demnach verpflichtet, Tweets zu entfernen, die unbestätigte Behauptungen beinhalten, die “Menschen anstiften und Panik, Unruhen oder große Störungen auslösen können”.

We have broadened our guidance on unverified claims that incite people to engage in harmful activity, could lead to the destruction or damage of critical 5G infrastructure, or could lead to widespread panic, social unrest, or large-scale disorder.