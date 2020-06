FH Salzburg bietet in Zusammenarbeitet mit dem Institut für Management (IfM) berufsbegleitenden Lehrgang an.

Neuer Lehrgang an der FH Salzburg ab Herbst 2020: Speziell im Bereich der Kommunikation und Führung entstünden durch die digitale Revolution neue Herausforderungen, so die FH in einer Aussendung. Um diese Bedarfslücke an digitalen KommunikationsexpertInnen auf Führungsebene zu schließen, bietet die FH Salzburg in Zusammenarbeit mit dem Institut für Management (IfM) den zweisemestrigen berufsbegleitenden Lehrgang "Digitale Kommunikation und Führung" an. Ab Herbst 2020 soll der neue Zertifikatslehrgang zum ersten Mal stattfinden und Führungskräfte ansprechen, die sich Wissen innerhalb des Feldes der digitalen Kommunikation erwerben wollen.

Ziel des Lehrgangs ist die Stärkung und der Ausbau eigener Führungsqualitäten, insbesondere von sozialen und kommunikativen Kompetenzen. Zudem sind u.a. die Kompetenzentwicklung im Bereich der Digitalisierung sowie der Umgang mit neuen Technologien, die Planung und Steuerung von Digitalisierungs- und Innovationsprozessen und Change Management-Prozessen Inhalte des Lehrgangs.

Praxiserfahrene Referenten

Neben der kompakten und berufsbegleitenden Abhaltung in nur insgesamt 14 Tagen (FR/SA) sind vorallem die Auswahl der hochkarätigen und praxiserfahrenen Referenten zentrale Merkmale des Lehrgangs.

Im Zertifikatslehrgang lerne man, digitale Führungskonzepte zu erstellen und diese auf Führungsebene umzusetzen, so die FH. Aktuelle Erkenntnisse aus dem Forschungsfeld „digitale Kommunikation“ sollen das Rüstzeug sein, um als Chief Digital Officer oder Chief Innovation Officer in verschiedenen Branchen kompetent zu agieren.