Die Aleph Group ist vor allem in Schwellenländern exklusiver Vermarktungspartner des Kurznachrichtendienstes, engagiert sich aber auch stark in der Ausbildung von Digitalexperten.

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist die Aleph Group exklusiver Vermarktungspartner von Twitter in 74 Ländern, in denen der Kurznachrichtendienst nicht selbst vor Ort präsent ist – hauptsächlich in Schwellenländern. Nun hat sich der digitale Riese mit einem Minderheitsanteil an der Aleph Group beteiligt. Die genaue Höhe der Beteiligung wird nicht bekannt gegeben. Die Aleph Group zählt mit Tochterunternehmungen wie IMS Internet Media Services, Httpool, Wise.Blue und AdDynamo neben Twitter auch andere große digitale Medienunternehmen wie Meta, LinkedIn, Snapchat, TikTok, Spotify und Twitch zu seinen Kunden.

Unterstützen will Twitter aber vor allem die Bildungsbemühungen des digitalen Werbeunternehmens. Mission der Aleph ist es, das digitale Ökosystem in Schwellenländern zu stärken und die nächste Generation von Digitalexperten weltweit auszubilden. Die Aleph Group hat sich das Ziel gesetzt, über 50.000 Digitalfachleuten in 90 Ländern weltweit Bildung, Training und Zertifizierung im Bereich der digitalen Werbung anzubieten und so neue digitale Arbeitsplätze für die Zukunft zu schaffen, um die wirtschaftliche Entwicklung in unterversorgten Märkten zu unterstützen.