TikTok-Experte Adil Sbai stellt spannende Brands und ihre Strategien vor. Heute: die Tageszeitung "Der Standard" und ihre TikTok-Performance.

Auch nach zwei Jahren Pandemie bleibt die österreichische TikTok-Landschaft karg. Ein gutes Dutzend Brands wagte sich bis dato an die Plattform heran, die Wenigsten scheinen jedoch eine klare Linie zu verfolgen und lediglich das Wiener Startup Neoh (Thema der ersten Kolumne ) und Red Bull (aufgrund der finanziellen Möglichkeiten und des kaum vergleichbaren Contents jedoch nicht wirklich ein gutes Beispiel) performen wohl so wie erhofft.

Mutiger Schritt weg vom reinen Qualitätsjournalismus

Ein Account, der mir zuletzt jedoch immer besser gefiel: Der Standard , der deshalb auch meine “Brand to Watch” ist. Natürlich: 14.000 Follower reißen jetzt erstmal niemanden vom Hocker, und auch die Viewzahlen sind weit entfernt dessen, was auf TikTok möglich ist. Und trotzdem sind einige vielversprechende Ansätze zu beobachten, die auch anderen Marken als Inspiration dienen können.Grundsätzlich gefällt mir, dass Der Standard seinen TikTok-Kanal in die Hände einer jungen Mitarbeiterin legt. Auf diese Weise begegnet man der Community eher auf Augenhöhe, außerdem distanziert man sich damit deutlicher vom klassischen Format einer Nachrichtensendung im Fernsehen (welches die GenZ insgesamt ja eher meidet) mit der gewohnten Rollenver