Die beiden Agenturen wollen zusammen eine Alternative zu den global tätigen Media-Multis im Bereich der klassischen, digitalen und Social-Media-Kommunikation starten.

Um Synergien zu nutzen und den Klienten gegenseitig das Know-How der jeweils anderen Agentur zukommen zu lassen, arbeiten Reichlundpartner Media und mediaplan Hamburg nun zusammen. Gemeinsam haben die Unternehmen Standorte in Wien, Linz, Graz und Zürich sowie in Hamburg, Berlin und München.



Beide Agenturen sind unabhängig und beschäftigen gemeinsam über 100 erfahrene Mediaplaner und Mediabuyer in den Bereichen der klassischen, digitalen und sozialen Medien. Zudem verfügen beide Agenturen über langjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Mediaplanung für Retail, FMCG, Pharma, Consumer Goods und internationale B2B-Kunden.Somit haben alle Kunden von Reichlundpartner Media einen unkomplizierten Zugang zu dem Know-how einer der erfolgreichsten, unabhängigen Mediaagenturen Deutschlands. Umgekehrt profitieren alle Kunden der mediaplan Hamburg von dem umfassenden Wissen der Reichlundpartner Media in Österreich.