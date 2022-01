Mit der Werbeagentur aus Kleinzell zählt die Sparte Information und Consulting jetzt 20.000 Mitglieder.

Die Sparte Information und Consulting der WKOÖ vertritt mittlerweile die Interessen von genau 20.000 Unternehmen aus den Sektoren Information, Kommunikation und Consulting. Als "Jubiläumsmitglied" zu dieser Zahl begrüßten WKOÖ-Vizepräsidentin Angelika Sery-Froschauer, Spartenobmann Christoph Schumacher, WKOÖ-Direktor Gerald Silberhumer sowie Spartengeschäftsführer Thomas Oberngruber nun Visionic Design OG aus Kleinzell. „Visionic Design ist eine kleine Mühlviertler Kreativagentur, die ihren Kund:innen dabei hilft, ihre Botschaften authentisch und optisch ansprechend zu kommunizieren“, so Geschäftsführerin Nicole Rammelmüller und Geschäftsführer Patrick Friedl. „Wir lieben es, kreative Projekte aller Art zu planen und umzusetzen, vom Webdesign bis zum Social-Media-Marketing.“ Innerhalb der Sparte gehört die Agentur zur Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation.



"Die Sparte IC ist seit jeher die Sparte der Wachstumsbranchen. Viele unserer Mitgliedsbetriebe sind an vorderster Front etwa in der Digitalisierung, des Ressourcenmanagements und des Consultingbereichs tätig und tragen somit maßgeblich dazu bei, die heimische Wirtschaft zukunftsfit zu machen“, sagt Spartenobmann Christoph Schumacher. Seit der Gründung der Sparte IC im Jahr 2002 sei die Anzahl der Fachgruppenmitglieder um fast 70 Prozent angestiegen, heißt es nach eigenen Angaben. Die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation zähle mittlerweile rund 4.700 Mitglieder, eine Steigerung von 30 Prozent in den letzten sechs Jahren.