BBDO Wien

Die Initiative Pflege Zukunft Wien schenkt der Kommunikationsagentur BBDO Wien ihr Vertrauen.

Pflege Zukunft Wien ist eine gemeinsame Offensive von Fonds Soziales Wien (FSW), FH Campus Wien und dem Wiener Gesundheitsverbund, um den steigenden Bedarf an Fachkräften in der Pflege in Wien bei hoher Ausbildungsqualität zu decken. Dafür galt es, Aufmerksamkeit zu wecken und Bewusstsein zu schaffen, mit einer Kampagne, die Pflegeberufe als das darstellt, was sie sind: E ine komplexe und hoch anspruchsvolle Arbeit, geprägt von großer Kompetenz, die in hochwertiger Ausbildung erworben wird.





"Wir wollen weg vom Bild der Pflege als Aufopferung und hin zu einer Pflege, die weiß, was sie kann", betont Petra Lepuschitz, Leitung Unternehmenskommunikation beim Fonds Soziales Wien. Umso mehr freut sich Jana David-Wiedemann, CEO bei BBDO Wien, dass Pflege Zukunft Wien mit der Kampagne Mut beweist: " Wir fahren eine kantige Kommunikationslinie, die den Fokus auf höchste fachliche Kompetenz legt."

BBDO Wien und Pflege Zukunft Wien setzen kommunikativ auf Dinge der Welt der Pflege, die nicht jede:r weiß. Es geht um die Menschen, die eine anspruchsvolle Ausbildunge im Pflegebereich absolvieren und dabei zum Beispiel lernen, dass Fliegenmaden bei der Wundheilung eine wichtige Rolle spielen können.



BBDO Wien BBDO Wien-CEO Jana David-Wiedemann "Uns war bewusst, dass dies kein Thema für kurzlebige Pointen ist. Die Kampagne verbindet Sachlichkeit und Aufmerksamkeit perfekt", ergänzt Creative Director Nina Leppe.