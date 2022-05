Rund 900 Werber und Kreative feierten am Donnerstagabend in den Wiener Werkshallen die Verleihung der CCA-Venus 2022.

1/45 Teilen 2/45 Teilen 3/45 Teilen 4/45 Teilen 5/45 Teilen 6/45 Teilen 7/45 Teilen 8/45 Teilen 9/45 Teilen 10/45 Teilen 11/45 Teilen 12/45 Teilen 13/45 Teilen 14/45 Teilen 15/45 Teilen 16/45 Teilen 17/45 Teilen 18/45 Teilen 19/45 Teilen 20/45 Teilen 21/45 Teilen 22/45 Teilen 23/45 Teilen 24/45 Teilen 25/45 Teilen 26/45 Teilen 27/45 Teilen 28/45 Teilen 29/45 Teilen 30/45 Teilen 31/45 Teilen 32/45 Teilen 33/45 Teilen 34/45 Teilen 35/45 Teilen 36/45 Teilen 37/45 Teilen 38/45 Teilen 39/45 Teilen 40/45 Teilen 41/45 Teilen 42/45 Teilen 43/45 Teilen 44/45 Teilen 45/45 Teilen

Die begehrten Veneres gab es heuer, anlässlich des 50. Bestehens des Creativ Club Austria und unter dem Motto der Jahreskampagne "reimagined", im einmaligen Jubiläumsdesign von Dodo/Penev. Durch den festlichen Abend führte Österreichs bekannteste Dragqueen Tamara Mascara."2022 ist ein besonderes Jahr, weshalb wir nicht nur den herausragenden Kreativarbeiten dieses Jahres eine Bühne geben, sondern einer ganzen Ära kreativer Bestleistungen! Zum Jubiläum hat sich der Creativ Club Austria mit einer aufwendigen Lichtinstallation beschenkt, die die Wiener Werkshallen mit einem Auszug kreativer Arbeiten aus fünf Jahrzehnten ausgezeichneter Kreativgeschichte erstrahlen lässt", so Creativ-Club-Austria-Präsident Andreas Spielvogel (DDB Wien). Creativ-Club-Austria-Geschäftsführer Reinhard Schwarzinger ergänzt: "Seit nunmehr 50 Jahren ist die CCA-Venus wegweisend für kreative Exzellenz in Österreich. Seit 1972 haben sich die Anforderungen an die Kreativindustrie immer wieder geändert und die Herausforderungen sind heute andere als damals. Das macht die CCA-Venus zur wichtigsten Zeitzeugin und Begleiterin für ausgezeichnete heimische Kreativgeschichte, auf die wir alle mit Stolz zurückblicken und gemeinsam mit der Branche feiern."