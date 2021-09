Merlicek & Partner hat die neue Jugend-Kampagne für die MegaCard GoGreen mit dem österreichischen Tennisstar konzipiert.

Aus dem MegaCard-Jugendkonto der UniCredit Bank Austria wird jetzt das MegaCard GoGreen-Jugendkonto, bei der die Einlagen in umweltfreundliche Projekte investiert werden sollen. Die neue Kampagne dazu stammt von der Agentur Merlicek & Partner, Protagonist ist Tennisstar Dominic Thiem. „Als neue Agentur muss man nicht immer alles neu erfinden. Dennoch freuen wir uns, dass es uns gelungen ist, Dominic Thiem als Testimonial noch ein Stück nahbarer zu machen. Die Spontanität und Natürlichkeit der jungen Darstellerinnen und Darsteller haben es ihm aber leicht gemacht, die gemeinsamen Anliegen zu vertreten“, sagt Rosa Merlicek, Geschäftsführerin und Creative Directorin.Produziert wurde die Kampagne unter strengen Auflagen in der Kulisse des Nationalparks Hohe Tauern in Malta/Kärnten: „Wir haben im wunderschönen Österreich gedreht, das habe ich natürlich genossen. Und es freut mich ganz besonders, dass es um Themen geht, die mir sehr am Herzen liegen: um junge Menschen und was wir gemeinsam dazu beitragen können, um unsere Umwelt zu erhalten“, kommentiert Thiem.