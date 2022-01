CMF

Martin Distl, Managing Director mStudio

Vorschau und Visionen: HORIZONT befragt Expert:innen zu den großen Themen für 2022.

Welche große Vision bzw. Zielsetzung haben Sie für das Jahr 2022 für Ihr Geschäft und welche zentralen Herausforderungen gilt es dafür zu meistern?

Martin Distl: Als mStudio möchten wir Kunden schlicht und ergreifend das aufzeigen, was sie brauchen, um außergewöhnliche Inhalte mit Mehrwert zur richtigen Zeit an die richtige Zielgruppe zu bringen – das heißt, dass die Erfolgspaarung Content und Distribution auch 2022 eine Fortsetzung finden soll! Hierbei liegt die Herausforderung vor allem im Aufzeigen der mittel- und langfristigen Vorzüge von Content Marketing. Als Content & Creativity Unit der GroupM verhelfen wir mit unseren Aktivitäten einer Marke mit ihrer inhaltsgetriebenen Kommunikation das Leben ihrer "Follower" zu bereichern und diese so emotional in einer Art zu binden, wie es klassische Werbung nur selten vermag.