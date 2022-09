Donnerstagabend wurden ORF-Top Spot, ORF-Werbehahn und ORF-Onward im Rahmen der ORF-Programmpräsentation in der Wiener Marx Halle verliehen. Die Bilder des Abends und welche Agenturen abräumten.

Als strahlender Sieger des Abends geht Hornbach hervor und holt sich den ORF-Top Spot und ORF-Onward in Gold sowie den ORF-Werbehahn in Bronze. Am gemeinsamen Erfolg sind Heimat Berlin und Mediaplus sowie die Produktionsfirmen Tony Petersen Film, Loft Studios Berlin und Artworx beteiligt. Damit kann Hornbach durch das Teamwork mit den Kreativ- und Mediaagenturen sowie Produktionsfirmen alle Nominierungen in Auszeichnungen umwandeln.Auftraggeber: HornbachTitel: Es scheint unmöglich. Bis Du es machst.Kreativagentur: Heimat BerlinMediaagentur: MediaplusProduktion: Tony Petersen Film

Silber

Auftraggeber: Creativ Club Austria, Marx Tonkombinat Arbeitergasse, ORF-Enterprise, RMS Austria

Titel: Werbewunder Radio

Kreativagentur: Angelika Igler

Mediaagentur: ORF-Enterprise

Produktion: Marx Tonkombinat Arbeitergasse



Bronze

Auftraggeber: Hornbach

Titel: Credo

Kreativagentur: Heimat Berlin

Mediaagentur: Mediaplus

Produktion: Loft Tonstudios Berlin



ORF-Onward

Gold

Auftraggeber: Hornbach

Titel: Erleben Sie Hornbach

Kreativagentur: Heimat Berlin

Mediaagentur: Mediaplus

Produktion: Artworx



Silber

Auftraggeber: Coca-Cola

Titel: Open to Better: Unsere Vorsätze 2021

Kreativagentur: Obscura

Mediaagentur: Mediacom

Produktion: Artworx



Bronze

Auftraggeber: Audi

Titel: Der neue, rein elektrische Audi Q4 e-tron

Kreativagentur: Thor, Artworx

Mediaagentur: Porsche Media & Creative

Produktion: Artworx



"Die ORF-Medien bieten das wirkungsstarke, vertrauenswürdige, aufmerksamkeitsstarke und sichere Umfeld für große Werbeerfolge, welche die heimische Wirtschaft auch in außergewöhnlichen Zeiten beflügeln. Diese Werbeerfolge sind das Resultat einer visionären und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Auftraggeberinnen und Auftraggeber, Kreativ- und Mediaagenturen sowie Produktionsfirmen. Die heutigen Preisträger:innen stehen stellvertretend für die großen Leistungen, die am Medien- und Wirtschaftsstandort Österreich täglich von professionellen und eng zusammenarbeitenden Teams erbracht werden. Wir danken für das Vertrauen in die ORF-Medien und gratulieren allen Ausgezeichneten und Nominierten herzlich", so ORF-Generaldirektor Roland Weißmann.



"Große Werbeerfolge sind nur im Team möglich. Die ORF-Enterprise bietet mit den Qualitätsmedien des ORF die Plattform, um die Menschen in Österreich wirksam und effektiv mit Botschaften zu erreichen. Kreative Exzellenz, treffsichere Mediaplanung und beeindruckende Produktionen sind Auftraggeber:innen mit Weitblick zu verdanken", fügte ORF-Enterprise-CEO Oliver Böhm hinzu, "Mit allen an großen Werbeerfolgen Beteiligten verbindet uns der hohe Qualitätsanspruch und die Bereitschaft die Extrameile zu gehen. Die ausgezeichneten Arbeiten des heutigen Abends entstanden unter teils schwierigen Rahmenbedingungen in Lockdowns und sind das Ergebnis hoher Flexibilität und beeindruckenden Engagements. Wir gratulieren den Preisträger:innen, die eindrucksvoll zeigen, wie beispielgebend Herausforderungen im Team gelöst werden."