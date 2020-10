Karin Gschwandtner, Kerstin Somalo und Lilli Knoll, alle drei ehemalige Führungskräfte des Start-ups Runtastic, haben ihre eigene digitale Kommunikationsagentur tria Communications GmbH gegründet.

Das weibliche Trio hat sich zum Ziel gesetzt, von Linz und Wien aus Österreichs Unternehmen - von Start-ups bis zu Großkonzernen - mit ihrem angesammelten Wissen bei der Digitalisierung zu unterstützen. Zu ihrem Wissenschatz gehören langjährige Erfahrung in digitalem Marketing, Kommunikation, Branding und CRM sowie Digital-First-Mentalität. Die Jungunternehmerinnen versprechen „frische Ideen, starke Konzepte und Kommunikation, die die Message auf den Punkt“ bringen soll. Zu ihrem Portfolio gehören Consulting, Conceptualization und Creation. Die drei Frauen „verpacken Geschichten, Zahlen und Botschaften in spannenden digitalen Content und wirkungsvolle Customer Journeys, die bei den Endkunden auch wirklich ankommen“, heißt es in einer Aussendung.

Karin Gschwandtner ist die Schwester von Florian Gschwandtner – ehemaliger CEO und Founder von Runtastic.