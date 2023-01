Leopold Ziereis, vor zwölf Jahren an der Gründung beteiligt, übergibt 'mit einem lachenden und einem weinenden Auge'.

Im Rahmen der Generalversammlung wurden Präsidentin Jana David-Wiedemann, Vizepräsident Stefan Schindele und Schriftführerin Hildegard Linsbauer wiedergewählt. Ab sofort erweitern Niklas Duffek als Schriftführer Stv. und Kaitlyn Chang sowie Thomas Limbüchler als Kassierer:innen den Vorstand. Kassier und Geschäftsführer Leopold Ziereis und Schriftführerin Stv. Bettina Schatz treten ihre Vorstandsrollen ab. Stefan Schindele bedankte sich bei beiden für ihre lange Tätigkeit im Verein. Leopold Ziereis, der vor zwölf Jahren an der Gründung der Strategie Austria beteiligt war und den Verein seitdem geleitet hat, übergab mit einem lachenden und einem weinenden Auge den Verein an eine neue Generation.

'Strategy in the Era of Doing'

„Wir wollen dieses Jahr das Abstrakte und Theoretische aus dem Begriff Strategie nehmen und unser Augenmerk darauflegen, wie Strategie auch wirklich umsetzbar ist. Deshalb widmen wir 2023 dem Motto ,The Era of Doing‘ und bieten unseren Mitgliedern die Möglichkeit für disziplinübergreifenden Wissenstransfer,“ erklärt Vizepräsident Schindele. In Zeiten wie diesen würden sich gute Strategien beweisen. Bei den aktuellen globalen Geschehnissen müssten Strateg:innen mehr denn je darauf achten, was sie bewirken können und wie sie zu Ergebnissen kommen.