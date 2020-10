Die Entscheidung für Mindshare im Rennen um die Social-Media-Etats für die beiden österreichischen Sekttraditionsmarken Schlumberger und Hochriegl fiel nach einem mehrstufigen Pitch.

Neuauftritt zum 130-Jährigen

Ab November 2020 betreut die neu formierte Agentur-Unit Outcomes für Performance- und Content Marketing die beiden Etats. Benedikt Zacherl, Geschäftsführer Schlumberger Österreich, zur Entscheidung: „Wir freuen uns, gemeinsam mit Mindshare das Social Media Marketing für die Marken Schlumberger und Hochriegl auf ein neues Level zu bringen, und somit unsere Digital-Marketing Aktivitäten insgesamt noch weiter in den Fokus des Marketing-Mix zu rücken.“Der Fokus in der Zusammenarbeit liegt auf der zielgruppengerechten Übersetzung der Markenkommunikation für Social Media. Das solle Hand in Hand mit einer strategisch neu ausgerichteten Content-Mix-Strategie gehen, verschränkt mit Performance-Marketing.Während für die Marke Schlumberger der aktuelle Social Media-Auftritt „inspirierend weiterentwickelt“ werden soll, verpasst das Team rund um Mindshare-Outcomes-Leiter Niklas Wiesauer der Sektmarke Hochriegl zum 130-Jahre-Jubiläum einen komplett neuen Auftritt. Laut Mindshare-CEO Ursula Arnold sollen in der neuen Unit die Leistungen rund um Social Media und Content Marketing effizienter gebündelt werden.