Anlässlich des 20-jährigen Bestehens beauftragte das Seerestaurant am Wörthersee die Wiener Agentur agencylife mit der Überarbeitung des Markenauftritts sowie der Website.

Die Wiener Agentur agencylife zeichnet für den gesamten Design-Relaunch sowie dessen Umsetzung verantwortlich. Neben der Neugestaltung des Logos und des Corporate Designs wurden neue Mitarbeiter-Outfits, Merchandise, Visitenkarten, Speise- und Getränkekarten, die Restaurantausstattung, Werbemittel und vieles mehr gestaltet. Auch die neue Website wurde von Konzept über Design bis Programmierung von agencylife umgesetzt. Erwachsen, modern, stilvoll und doch ein wenig verspielt: So lässt sich das neue Design des Restaurants am Wörthersee laut der Agentur zusammenfassen.

Lakeside/agencylife Das neue Design der Website "Wir arbeiten jetzt schon einige Jahre mit agencylife zusammen. Für mich war es daher klar, dass das neue Design und die neue Website dort in guten Händen ist. Ich bin begeistert, wie sich der Lakeside-Vibe im neuen Design widerspiegelt", so Lakeside-Inhaber Florian Glatzner. Alex Kucera, agencylife Geschäftsführer, ergänzt: "Ein großes Dankeschön an Florian Glatzner, dass er uns beim neuen Markenauftritt viel kreative Freiheit und Spielraum gelassen hat. Das spricht für die tolle Partnerschaft, die wir mit Lakeside haben. Und ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen."